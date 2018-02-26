台鐵宣布 森鐵本線停駛14天保養檢修

2018-02-26 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



森鐵小火車今年4度出軌，台鐵宣布本線停駛兩周。圖／台鐵局提供 分享 facebook 阿里山森林鐵路今年發生4起出軌意外，台鐵局今天宣布為確保森鐵行車安全，路線及車輛將加強檢修、保養及養護作業，即日起至3月11日止共14天，本線（嘉義～奮起湖～十字路間）各級列車全面停駛，3月12日起恢復列車正常行駛。

台鐵局表示，祝山線、沼平線及神木線等三支線維持正常行駛，仍會要求三支線養護單位加強維護及檢查工作。至於因列車停駛而受影響的旅客，可於1年內持乘車票至森鐵及臺鐵各車站辦理全額退票，免扣手續費。森鐵處表示造成不便、深致歉意。