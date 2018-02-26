交通飛航恐受影響 彭啟明：這周要注意霧的問題

2018-02-26 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



桃園市復興區巴陵櫻木花道櫻花綻放，花期延續至3月初。 記者許政榆／攝影 分享 facebook 天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天苗栗以北雨下不停，中南部則是多雲到晴的舒適天氣，空氣品質稍差一些，而今天北部的水氣減緩，除了山區和迎風面偶有短暫雨之外，各地雨勢都減緩當中，不過還是有點東北風，今天北部還是涼涼的，但預期溫度比昨天會稍回溫一些，明天轉為偏南風，溫度上升更多，預計今天北部約18-20度，中南部可以到25-27度，明天北部有機會到23-25度，中南部則是維持平盤。

他說，要留意的是，周三預期會有波鋒面系統接近，這波在上半天時通過，全台都有下雨機會，這波走得快，看看晚上是否可以轉晴。而接下來幾天都是較為穩定的天氣類型，也將明顯回溫，一直延續到這周末，下一波比較大的變化可能在下周一，可能有波鋒面南下，這波會讓溫度大幅降溫，也將有明顯雨勢。雖然最近都感受到溫度回升，但仍要留意溫度仍有可能有波動，還不至於有到天寒地凍的程度，但冬天的外套偶爾還用得到。

這周也要注意霧的問題，彭啟明表示，台灣在這種北風與南風交界轉換的春天時期，常常會有大霧瀰漫，嚴重的因為能見度降低，讓交通或飛航受到很大干擾，而濕度增加也讓家中很容易受潮，要注意防霉及除溼。而霧是水氣，一堆雲滴所組成，和霾的汙染粒子不大相同，一個是偏乾一個是有水氣，有時候兩者也會混和在一起，不是所有能見度不佳就都是空氣汙染。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天東北季風減弱轉為偏南風環境，氣溫回升明顯，各地高溫普遍都在24、25度以上，中南部更可以來到27至29度，不過清晨仍涼，中部以北及東北部低溫約14到16度，其他地方在17到19度，中南部日夜溫差較大；水氣少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星短暫雨。

氣象局說，周三有一道結構較好的鋒面通過，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，並且有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區也有局部短暫陣雨，鋒面通過時，若對流發展旺盛，不排除有雷雨發生的可能性，適逢假日，外出活動請務必攜帶雨具；由於鋒面後並沒有明顯的冷空氣南下影響台灣，因此低溫變化不大，高溫方面受到降雨的影響，中部有較多的降幅。

周四台灣附近為東北風到偏東風的環境，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴；北部及東半部高溫略降，中南部則有所回升轉為日夜溫差大的天氣型態。周五至周日在偏南風環境下，氣溫逐漸上升，各地大多為多雲到晴，東半部及西半部山區有零星短暫雨。

27日、28日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機請注意航班資訊。3月5日至7日另一波冷空氣影響，天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。