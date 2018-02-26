長榮調整班表 舊金山7天班將派自願組員

2018-02-26 08:54 中央社 台北26日電



長榮航空桃園－舊金山BR08、BR07班表日前引發空服員抗議，長榮航空發布聲明稿說，已和桃園市空服員職業工會進行團體協商會議，3月起將安排自願全月專飛此班型的組員服勤。

長榮航空昨天和桃園市空服員職業工會展開第11次團體協商會議，會後發布聲明稿表示，此次會議優先討論之前爭議的6大航班議題，並對於長榮航空提出之團體協約草案條文進行初步釋疑。

長榮航空表示，會中針對該等航班分別提出具體優化方案，針對每週日出發之桃園－舊金山BR08、BR07航線7天班型，長榮航空3月起將安排自願全月專飛此班型的組員服勤。

另外，桃園－北京BR716、BR715航班，則依過往經驗，規劃於一年中不確定氣候因素造成航班超時最為集中的月份，改以兩組組員輪流服勤或是改為過夜航班，其餘航班則以避免連續服勤、延後勤後休時等優化班表之方式因應。

對於長榮航空提出的團體協約條文，雙方針對罷工時的最低服務條款、增進職場和諧之誠信條款進行內容釋疑及討論，對於「罷工預告期」的內容，工會表示無法同意因此未進行討論。

長榮航空強調，自去年4月開始，每個月均與工會進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，已約定下次協商時間為3月27日。