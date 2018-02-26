影／冬天到日本玩雪去 雪祭熱鬧不輸夏日祭典

2018-02-26 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



很多人以為冬天去日本想玩雪，只能去北海道，其實日本東北地區的秋田、青森，也是有名的豪雪地區。尤其每年2月，有各式各樣精采的雪祭，如果恰巧舉辦的時程很集中，規畫得宜，幸運一趟旅行走透透。

日本北東北具代表性的5大雪祭，包括秋田生鬼柴燈祭、青森弘前城雪燈籠祭、秋田橫手雪屋祭、岩手雪祭及青森八戶豐收祭，每個祭典各具特色，熱鬧程度一點也不輸夏季的祭典。

秋田男鹿的生鬼柴燈祭和青森弘前城的雪燈籠祭，都是夜間進行。今年的這兩場祭典活動日期重疊，生鬼柴燈祭在2月9日至11日舉行，弘前城雪燈籠祭則是2月9日至12日，秋田和青森相鄰，可以兩地盛事都參與，免費參加。

其中的生鬼柴燈祭有一整晚的表演活動，還有廟會攤位販售當地有名的烤米棒、炒麵，以及熱呼呼的魚湯，不用擔心餓肚子。但要抵達生鬼柴燈祭場地的真山神社可不容易，首先，男鹿距離秋田車站約1小時車程，班次大約1至2小時才1班，從男鹿要到真山神社，光是活動專用的直達付費遊覽車，車程也要40分鐘。當地算是相當鄉下的地方，如果交通方式沒有銜接好，可能落得在車站發呆的窘境。

生鬼柴燈祭是將當地的生鬼民俗活動和柴燈祭神事相結合，在真山神社燃起柴燈，扮生鬼的男子頭戴鬼面具、穿簑衣，手握菜刀，大搖大擺闖入民宅，壓低聲音吼著「有沒有壞孩子呀？有沒有壞孩子呀？」兇惡扮相「警告」不得怠惰。

祭典從生鬼下山、火堆前跳著威嚇的舞蹈，還有太鼓表演和生鬼群起遊行，不少小孩被嚇得放聲大哭；從晚上6點多至8點多為時約2個小時，對於不習慣在雪地生活的台灣人，還算可以忍受不至於「失溫厭世」。

而弘前城雪燈籠祭是靜態展示，晚上點燈，由於入夜沒有公車可以搭乘，白天參觀也無妨。從青森弘前車站搭100圓日幣的巡迴公車，大約10分鐘車程抵達弘前公園。