今明好天氣！吳德榮：周三白天降雨轉涼 影響不到半天

2018-02-26 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



民眾趁好天氣出外踏青。記者黃義書/攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天上午起天氣好轉，氣溫逐漸回升，北台灣可回升至20度左右。中南部則在26度至29度，日夜溫差較大。明天白天西半部皆為溫暖舒適的天氣，北台灣高溫約在25度左右，中南部高溫在27度至29度，日夜溫差仍大。

他說，周三白天鋒面雲帶快速通過，帶來降雨、天氣轉涼；但影響時間不到半天，入夜後鋒面雲帶就已通過，降雨停歇。周四至周日各地大都晴朗穩定，氣溫大幅回升，為「暖陽春」的天氣型態；白天溫暖微熱，西半部高溫將升至30度或以上、早晚偏涼。下周一另一波鋒面接近，天氣才再轉變。

他說，從周三起至下周一，台灣附近大氣回暖、晴朗穩定、近地層水氣多，已進入春季容易起霧的天氣型態，尤其以馬祖、金門地區及西半部的清晨發生的頻率較高，應隨時注意中央氣象局的監測報告及其所發布的特報。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天東北季風減弱轉為偏南風環境，氣溫回升明顯，各地高溫普遍都在24、25度以上，中南部更可以來到27至29度，不過清晨仍涼，中部以北及東北部低溫約14到16度，其他地方在17到19度，中南部日夜溫差較大；水氣少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星短暫雨。

氣象局說，周三有一道結構較好的鋒面通過，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，並且有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區也有局部短暫陣雨，鋒面通過時，若對流發展旺盛，不排除有雷雨發生的可能性，適逢假日，外出活動請務必攜帶雨具；由於鋒面後並沒有明顯的冷空氣南下影響台灣，因此低溫變化不大，高溫方面受到降雨的影響，中部有較多的降幅。

周四台灣附近為東北風到偏東風的環境，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴；北部及東半部高溫略降，中南部則有所回升轉為日夜溫差大的天氣型態。周五至周日在偏南風環境下，氣溫逐漸上升，各地大多為多雲到晴，東半部及西半部山區有零星短暫雨。