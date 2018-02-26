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凌晨2:28規模5.2地震 宜蘭最大震度5級

凌晨2:28規模5.2地震 宜蘭最大震度5級

2018-02-26 02:45聯合新聞網 綜合報導

根據中央氣象局資料顯示，26日2時23分，台灣東部海域發生芮氏規模5.2地震

震央位在宜蘭縣政府偏東方34.7公里，地震深度17.7公里，宜蘭最大震度5級，花蓮4級、南投3級，新北、台北、台中竹、苗、雲林2級，基隆、彰化、喜義、台中、台南1級。目前並未傳出災情。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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氣象局地震

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