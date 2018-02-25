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民進黨新聞部主任孟義超 酒駕肇事依公共危險罪送辦

影╱撞傷、火燒車... 卡丁車頻釀禍 中央地方無法可管

2018-02-25 21:35聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今年大年初三新竹縣內灣老街親子遊樂場，一輛卡丁車疑似油箱破裂起火燃燒導致遊客全身70％燒燙傷，也掀開國內愈來愈頻繁的Go Kart卡丁車毫無管理單位，各遊樂區卡丁車場地、賽道、年齡身高、安全規範甚至保險都不同，撞傷等意外層出不窮，主管機關從中央到地方各單位卻互推皮球，駕駛人一旦不熟悉載具或翻覆都易釀成傷亡。

卡丁車源自美國加州，又稱高卡車或小型賽車，是一款超迷你型賽車，僅能在特定場所內駕駛，雖然車速不及真正賽車，卻也不亞於汽機車，能讓民眾追求速度與刺激感，國內許多遊樂場都有類似的小型賽車場給一般民眾駕駛，大多分為兒童、單人或雙人座。

不過，各場地無論玩家限制、車輛改裝、場地設備或教育講解都不同。墾丁大鵬灣卡丁車限制成人150公分以上就能上場；內灣遊樂場單人賽車則是年滿15歲、身高155公分就能上場，雙人賽車則須有1人年滿18歲；也有場地只限制10歲、150公分以上就能上場。

記者在大年初四直擊內灣卡丁車火燒車現場仍有大排長龍的旅客，年齡層從15歲至40歲都有，偶爾可見工作人員未戴安全帽行駛於旅客之間。

一名卡丁車業者直言，卡丁車設置規範「全憑業者良心」，尤其油箱設置很關鍵，若設置於座位旁，一旦起火就會容易燒到遊客，設置在椅背後方可有阻隔、著火能避免受傷，不過國內並無針對設備有所規定。

●誰來管？中央、地方踢皮球

立委劉建國等人曾提案修正「道路交通管理處罰條例」要求主管機關應訂定使用管理辦法；但交通部路政司表示僅能管制卡丁車不上道路，若在封閉範圍內恐難納管。

新竹縣教育處長劉明超說，卡丁車並不屬於教育處的管轄範圍，應該要回歸到土地使用分區、容許使用的機關；交通旅遊處長李銷桂則說，儘管內灣以發展觀光為主，但台灣的賽車場皆屬於運動產業，依他個人見解，就算要管理，應該也是由教育處。

交通部觀光局表示，國內中華賽車會有依照國際賽車協會訂定「卡丁車賽車競賽特別規則」，針對賽道、車數、車手資格等訂定嚴格規範，觀光局有要求管轄的麗寶樂園嚴格比照該辦法，目前國內專業級的卡丁車賽事僅麗寶國際賽車場通過國際認證，其餘地方卡丁車應由體育署納管。

不過，教育部體育署副署長林哲宏表示卡丁車不算體育賽事，目前沒有規範；體育署長林德福則表示，動力驅動設施並非體育署所管轄，但政府責無旁貸、一定要有人管，今將要求同仁找相關單位討論。

●「卡丁車應被法制化管理」

消基會董事長游開雄表示，卡丁車相關規範過去未受重視，雖屬於遊樂設備又在封閉場域內，但因速度快、碰撞多，牽涉危險性，設施設備安全係數等若無統一規範是將消費者暴露於危險中，他認為主管機關「不是交通部就是教育部」，必須跨部會協調訂定安全規定。

立委鄭運鵬認為，就像卡丁車應被法制化認定。他指出，卡丁車具有相當程度的刺激、危險性，無論是賽道、裝備、年齡和速度等都應有安全規範，但應先由地方政府處理場地、營業等資格違規的業者，再由主管機關給予明確規範，他認為卡丁車若屬於遊樂設施，應由交通部觀光局主責。

中華大學運管系副教授林祥生表示，國內愈來愈多民眾熱衷卡丁車，但卡丁車速度快、風險高，安全規範及意外保險都不可少，否則一旦出事都是傷害業者商譽，他去年考察麗寶樂園卡丁車，曾見識麗寶比照國際標準訂定的嚴格規範，不過國內許多卡丁車場地卻有如流動攤販，場地、商業登記都不一定合格，旅客還是要慎選；至於統一標準，則建議在觀光遊樂業管理規則中訂定。

國內卡丁車遊樂場盛行，卻因速度快、風險高意外層出不窮，圖為位於內灣的卡丁車遊樂場...
國內卡丁車遊樂場盛行，卻因速度快、風險高意外層出不窮，圖為位於內灣的卡丁車遊樂場。記者侯俐安／攝影
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體育內灣教育部

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