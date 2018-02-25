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獨／今年4次出軌 阿里山森鐵：明起全面停駛檢修

2018-02-25 20:57聯合報 記者侯俐安╱即時報導

阿里山森鐵今天下午又出軌。圖／聯合報系資料照片
阿里山森鐵今天下午又出軌。圖／聯合報系資料照片
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阿里山森林鐵路今天下午出軌，這是今年1月18日至今本線第4度出軌，台鐵局阿里山森鐵處敲定，明起將全面停駛檢修，這也將是阿里山森鐵有史以來首次因發生事故全面停駛檢修，稍晚將由台鐵局宣布。

從奮起湖站出發下山的阿里山森林小火車，今天下午15時56分行經竹崎樟腦寮站時發生出軌意外，小火車上載有29位旅客，幸好沒有造成人員傷亡；阿里山森林鐵路管理處已派員趕往了解，並協助接駁旅客下山，這是今年以來第4次傳出軌意外。

不過，阿里山森林鐵路雖是山區路段較難維護，但今年以來39天內就發生4次事故都發生在竹崎段，是否有人為疏失恐怕仍需調查。

阿里山森鐵處營運組組長簡信立表示，4次事故確實都20k左右，主要是竹崎路段經常下雨、路基鬆軟，影響邊坡維護，但過去資料上從未有過這麼密集出軌，路線、車輛維護保養都要加強，至於是否為人為疏失，目前只能請現場主管要求同仁落實保養及員工訓練。

簡信立證實，森鐵處已決定明起全面停駛檢修，森鐵處已取得明天搭乘旅客資料，並逐一委婉通知停駛訊息。原則上是阿里山嘉義到奮起湖十字路段約37公里停駛，祝山、保平、神木支線仍正常行駛，至於要停駛幾天，仍需由設施組、機務組評估，「但明天確定停駛。」稍晚將報台鐵局並發布訊息。

簡信立表示，今年1月18日至今已有四起森鐵事故，1月18日傾向是車輛出軌，1月23日為平交道枕木腐朽、支撐力不足造成，2月14日獨立山出軌初步判斷應是車輛問題，明天將作最後事故檢討，但因為頻繁發生事故，無論是路線或車輛出問題，都必須要全面性針對設備設施查修，看到底是哪些地方出了問題，有和加強維修保養之處。

簡信立表示，過去森鐵只有在颱風、超大豪雨後全面停駛檢修，明天停駛將是首度因為事故全面檢修。

台鐵局長鹿潔身表示，森鐵事故調查目前都是由森鐵自行調查，已有要求森鐵處周二局務會報說明頻繁發生事故，目前森鐵處僅通知在搶修當中，尚未得知明起全面檢修訊息。

森鐵阿里山台鐵

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