頸動脈硬化是腦中風肇因之一 千萬別忽視

2018-02-25 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



現代人愈來愈重視保健養生，不少人定期健康檢查，但忽略頸動脈健檢，心臟科執業醫師陳識中提醒民眾，要小心頸動脈硬化是腦中風肇因之一，千萬別忽視，每年還是要定期進行經頸動脈超音波檢查。

台東知本金聯世紀酒店董事長楊伯綠有感於曾有親友因頸動脈硬化，導致腦中風，深受病痛之苦，他邀請醫生友人陳識中、劉秉昌率領醫療團隊到台東知本溫泉區度假泡湯，今天順便為當地民眾義診。

陳識中與劉秉昌帶領醫護人員，攜帶多功能超音波儀器到知本金聯世紀酒店，從今天上午11點至下午4點為民眾義診。陳識中表示，共義診48人，其中有14人約29%頸動脈有斑塊（由脂肪、纖維及鈣化組織等形成）堆積以致狹窄化情形，且多數頸動脈阻塞逾20%，其中最嚴重的阻寒達43%，都須立即就醫服藥，有吸菸習慣者應立即戒菸，以避免頸動脈持續狹窄惡化。