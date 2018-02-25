頸動脈硬化是腦中風肇因之一 千萬別忽視
現代人愈來愈重視保健養生，不少人定期健康檢查，但忽略頸動脈健檢，心臟科執業醫師陳識中提醒民眾，要小心頸動脈硬化是腦中風肇因之一，千萬別忽視，每年還是要定期進行經頸動脈超音波檢查。
台東知本金聯世紀酒店董事長楊伯綠有感於曾有親友因頸動脈硬化，導致腦中風，深受病痛之苦，他邀請醫生友人陳識中、劉秉昌率領醫療團隊到台東知本溫泉區度假泡湯，今天順便為當地民眾義診。
陳識中與劉秉昌帶領醫護人員，攜帶多功能超音波儀器到知本金聯世紀酒店，從今天上午11點至下午4點為民眾義診。陳識中表示，共義診48人，其中有14人約29%頸動脈有斑塊（由脂肪、纖維及鈣化組織等形成）堆積以致狹窄化情形，且多數頸動脈阻塞逾20%，其中最嚴重的阻寒達43%，都須立即就醫服藥，有吸菸習慣者應立即戒菸，以避免頸動脈持續狹窄惡化。
陳識中表示，國內每年約有5萬人中風，其中有80%屬缺血性中風，而頸動脈硬化是導致缺血性中風的原因之一，一旦血管阻塞率達75%就必須開刀裝支架，否則容易引發腦中風；常有民眾到按摩店按摩後中風狹死，原因就是頸動脈硬化，嚴重阻塞卻不自知，當頸動脈內斑塊被外力擠壓而剝落，致血管破裂而中風暴斃。
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