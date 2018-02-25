周一低溫14度有雨 周三228放假天氣差

2018-02-25 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明受東北季風影響，北部、東半部有小範圍降雨，中部多雲到晴。 中央社 分享 facebook

明天受到東北季風影響，北部、東半部有小範圍降雨，中部多雲到晴。中央氣象局預報員張承傳指出，明天北台灣整天偏涼，清晨中部以北、宜蘭低溫14至15度，白天北台灣高溫也只有17至19度，不過水氣會逐漸減少，只有東半部有局部雨勢；其他地區低溫約17至19度。高溫方面，花東地區約21至22度、中南部約21至28度。

張承傳表示，周二東北季風減弱、轉偏南風，氣溫會明顯回升，北台灣高溫可回升到24至25度，中南部仍維持25至28度，但清晨還是偏涼，中部以北、東北部低溫14至16度，不過水氣會減少，各地多雲到晴，只有花東有零星雨勢。

周三適逢228放假，張承傳表示，周三會有一道鋒面較完整的鋒面通過，中部以北、東北部轉有陣雨，也有較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，當天外出務必記得攜帶雨具，但低溫變化不大，但高溫方面，中部下滑較明顯，會降到24至25度，比前一天降低3、4度。

周四過後水氣減少，不過仍是東北風偏東風環境，北部、東北部仍有局部雨勢，其他地區多雲到晴；周五到周日又轉為偏南風，溫度又會逐漸回升，只有早晚稍微偏涼，白天都是溫暖舒適天氣，高溫都有機會達到24至25度。

氣象局提醒，時序逐漸進入春天，天氣變化快速、冷暖交替頻繁，周二至周三西半部及金馬地區有局部霧，民眾往來要特別注意。