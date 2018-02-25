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緬甸女童燒燙傷恐截肢 台醫師伸援救治

2018-02-25 18:38中央社 台北25日電

緬甸一名女童誤觸高溫棕櫚餘燼，致下半身嚴重燒燙傷恐截肢，獲各界協助跨海抵林口長庚...
緬甸一名女童誤觸高溫棕櫚餘燼，致下半身嚴重燒燙傷恐截肢，獲各界協助跨海抵林口長庚展開治療；女童母親25日在記者會中回憶女童受傷過程，難過落淚。中央社
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緬甸一名女童誤觸高溫棕櫚餘燼，導致下半身嚴重燒燙傷恐截肢，經台灣義診團隊協助接洽，林口長庚醫院允諾協助治療並贊助手術費用，預計最快下週動刀。

台灣基督教國際全人關懷使命協會及財團法人曹仲植基金會醫療衛教隊去年11月底在緬甸偏鄉蒲甘進行醫療服務及品德教育時，發現一名女童的雙腳及臀部嚴重燒燙傷，腳掌已變形。

團隊成員擔憂女童恐因傷口感染面臨截肢，協助申請跨國醫療救助後，獲林口長庚醫院社服部允諾協助治療，並將全額贊助新台幣75萬元開刀費用。

女童及母親日前已抵台，女童母親今天受訪表示，因從事壓榨棕櫚油工作必須燃燒棕櫚，8個月前女童誤闖棕櫚餘燼堆，高溫未褪導致雙腳及臀部嚴重燒燙傷，腳掌變形無法行走。

母親表示，自己與丈夫每日工資合計僅有7000緬幣，扣掉生活費及扶養家裡3個小孩費用後所剩無幾，雖然女童受傷後，向親朋好友籌措到10萬緬幣到當地診所就醫，但仍不見好轉，獲知義診團來到緬甸後，隨即騎上機車，耗費1.5小時車程橫越山頭求助。

台灣基督教國際全人關懷使命協會牧師楊斯鈞表示，通常外國民眾到台灣做手術，最快也要6個月時間，但這次不到兩個月就能進行手術，多虧各界愛心人士協助。

負責開刀事宜的林口長庚醫院兒童整形外科主任莊秀樹表示，小女孩這週到醫院就醫時，燒燙傷最嚴重的右腳腳趾已經全部往上翹、嚴重變形，連鞋子都穿不進去，原本預計就診隔天就要開刀，但因感冒只好暫時延後。

莊秀樹說，手術時會將腳部攣縮的疤全部切掉，同時檢查腳趾的肌腱是否也有攣縮，若有就得再加做延長手術，才能讓腳趾頭回到正常的狀態，腳部外觀方面也會從鼠蹊部取約8x12公分的皮膚進行植皮。

他表示，手術工程雖浩大，但預計將一次解決，小女孩手術若順利，術後3週應該就能下床走路。

手術台灣緬甸

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