路跑／高雄馬拉松空汙中開跑 醫師：偶爾一次沒關係

2018-02-25 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



2018高雄國際馬拉松在空汙中開跑，雖然報名人數首度出現下滑，仍有不少民眾帶著小朋友來跑路跑。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 2018高雄MIZUNO國際馬拉松25日清晨6點20分在世運主場館登場， 今年高雄市因應空汙來襲，首度在馬拉松舉辦前3天，要求全市20大工廠配合降載、停機，並沿跑道洗街，希望降低路跑當天影響。不過清晨5點開跑前，左營測站AQI已飆升至159，PM2.5則高達68微克／立方公尺，超出日均值標準35近一倍，屬紅害等級。

高雄25日清晨5點空氣品質監測數據仍是一片紅色，其中左營測站AQI達159，PM2.5濃度68微克／立方公尺，屬紅害等級。圖／記者蔡容喬翻攝 分享 facebook MIZUNO國際馬拉松舉辦9年來，報名人數年年增加，今年卻反常出現下滑，參加總人數2萬1千多人，比去年少了1千人；休閒組去年有8136人參加，今年僅6800人報名。主辦單位表示，報名人數減少不一定與空汙有關，國內馬拉松風潮退燒也有一定影響，但今年國外跑者從308人增加到近700人，又再創新紀錄。

跑者林先生表示，他往年都是跑半馬，但去年參加時覺得空氣不好，今年改報名健康組，和朋友們一起「健走」。推著娃娃車帶2歲兒子參加5公里休閒組的張小姐，已是第3年參加，老公也來跑全馬；她坦言，空氣品質真的不好，平時出門更是口罩不離口，「但還是想讓孩子感受路跑的健康氛圍」。

帶著醫院員工參加路跑的高雄市立小港醫院院長侯明鋒表示，空汙對人體影響是長期累積，偶爾跑一次路跑，不會有立即性的嚴重傷害；他說，小港醫院每年包括醫師在內，有150名院內員工參加，今年已是第8年。該院內科醫師林宜竑表示，常運動能增強心肺功能，比起「為躲空汙不運動」，跑路跑還是對健康有正向好處。