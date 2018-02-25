西半部空氣品質差 3電廠降載

2018-02-25 09:18 中央社 台北25日電



環保署空氣品質監測網顯示，今天西半部地區空氣品質普遍不佳，尤其中南部地區有19測站一早空氣品質就已亮紅燈，環保署表示，台電也已預擬3電廠自主降載減排。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午8時更新資訊，全台西半部地區超過40個測站空氣品質對民眾健康有影響，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

其中，中南部地區包含沙鹿、崙背、麥寮、台西、嘉義、新營、善化、台南、橋頭、鳳山、大寮、琉球、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮及小港空氣品質在早上8時已經達到對所有族群不健康的紅色等級，提醒民眾注意。

環保署表示，由於北部、竹苗、中部空氣品質區已1/3以上測站達二級預警、雲嘉南、高屏空氣品質區已1/3以上測站達一級預警，台電公司經考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，依據今日供電情況（備轉容量率9.22%），預擬今日自主降載減排。

台中電廠、協和電廠及興達電廠可減排時段均為上午7時至下午5時，台中電廠降載量共1100MW，含歲（檢）修1100MW（G1、G4）；協和電廠降載量共1450MW，含歲(檢)修1000MW(G1、G3)、非歲（檢）修450MW（G2、G4）；興達電廠降載量共700MW，含歲（檢）修550MW（G3）、非歲（檢）修150MW（G1、G2）。