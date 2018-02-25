想開心吃美食無負擔？網友推薦十大幫助消化妙招

2018-02-25 08:02 聯合新聞網 網路溫度計提供



辛苦了整年，終於等到農曆過年好好放縱一下啦～不管是在家吃媽媽煮的年菜，還是家人一起餐廳用餐，看電視時再吃零食餅乾，沒有一刻餓過，過年若少了「大吃行程」，還叫過年嗎？（誤）但是你有想過，大魚大肉吃好幾天，身體也會有負擔嗎？

十招消化小撇步

沒有！因為你只想到自己！（嚴厲），過度大快朵頤不只可能造成胃痛，有些錯誤的習慣，也會造成傷害。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出全台網友的消化撇步及錯誤小習慣，幫你大吃不傷身～

NO.10 喝普洱茶

普洱茶早在本草綱目就有紀載，具有去肥膩、通便的功能，過年飯後別再喝含糖的可樂汽水啦～不如試試普洱茶，讓你一掃大快朵頤後的油膩感，不過要記得，普洱茶是屬於濃茶，胃不好的朋友不要在餐前喝，且泡太久也會影響身體健康，正確飲用才能幫助消化喔！

NO.9 按摩腹部

過年暴飲暴食，有時還因為睡過頭，三餐不正常，很容易突然胃痛，藉由簡單的按摩，也可以舒緩不適，可以將用大拇指，按壓肚臍上方約四根手指的地方，減緩消化不良的感覺，此外，也可以在肚臍左右兩根指頭的地方按壓，或繞著肚臍畫圓，減少噁心的不適感。

NO.8 喝薑汁

薑汁不僅適合在冬天加入湯品或甜品，讓你身體暖呼呼，用生薑泡水，配檸檬汁及蜂蜜製成茶，對人體健康也有幫助喔！生薑內的成分能刺激腸道黏膜，加速分泌，也可以促進血液循環，加速脂肪的燃燒，緩解噁心反胃、舒緩生理期不適，好處多多～

NO.7 果醋佐餐

過年聚餐少不了豐盛的魚肉，其中因為附有許多的蛋白質與油脂，大量攝取時很容易造成消化不良，現在超商有許多果醋，不妨在飯後飲用，不過也要注意現在有許多品牌，為了增加風味添加許多糖分或添加物，最好還是取用純汁後稀釋，並且盡量用吸管取用，避免傷了牙齒琺瑯質～

NO.6 飯後散步

天氣冷吃飽就愛睏，可是這樣做可是很傷胃的呀～建議過年期間，大餐吃完後，休息30 分鐘到1 小時後再散步消化，讓體內的血糖升高時，藉由輕鬆的運動，消耗熱量與血糖，也可以幫助消化，腸胃蠕動，減少脂肪的形成，提醒大家散步時間也要依照個人體力而行，不要勉強或過度激烈運動。

NO.5 喝優酪乳

市面上優酪乳品牌眾多，酸甜的滋味不管大人小孩都喜歡，對於喝牛奶會拉肚子的人來說，可以改喝優酪乳，就不會有腹瀉的情況，另外消化比較差的人，也可藉由裡面的好菌，改善腸道健康，不過要注意的是，大部分的優酪乳都有加入許多糖分，在飲用時要注意份量，不要適得其反，此外優酪乳都是冰飲，容易胃痛的人也不要一下子喝太多囉！

NO.4 吃山楂

喜歡吃蜜餞的朋友，一定對小小圓形的山楂餅有印象吧？酸酸甜甜的滋味，可說是童年的回憶呀～不過你知道嗎？山楂其實也可以促進消化，不過經過加工加糖的糖果，多吃反而會有反效果，吃新鮮的山楂才有用喔！除了直接食用，也可以在中藥材行取得乾山楂，搭配陳皮等泡成茶喝，去油解膩也有不錯的效果！

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NO.3 吃鳳梨

鳳梨有「天然助消化藥」之稱，尤其台灣的鳳梨到了盛產季節，酸甜又多汁，不管是直接吃或是入菜都很適合，鳳梨獨特的「鳳梨酵素」成分，相信大家或多或少都有在吃鳳梨時，覺得有舌頭刺刺的「咬舌感」，就是因為口腔內的肌肉是由蛋白質組織所組成，而鳳梨其中的酵素會分解蛋白質，因此在大餐後攝取可幫助消化。

NO.2 吃木瓜

現代人不管是吃太飽、吃太快還是壓力大，都很容易導致胃脹氣，那種痛苦真的很難受阿～網友建議飯後水果可以選擇吃木瓜，除了眾所皆知的豐胸效果外，木瓜中的物質，可以加速難解的食物分享，促進消化，幫助排便利尿，平常多適量攝取，不過要記得「飯後」使用，對於容易胃痛的人可以養胃健脾。

NO.1 吃益生菌

過年大魚大肉，忘了攝取蔬果，每天在家看電視缺乏運動，很容易導致便秘，就靠益生菌幫你吧！科學證實益生菌有助於改善腸道、增加免疫系統等作用，而益生菌其實在生活中處處可得，像是優酪乳、優格等食物皆含有，不過若想要達到更高的效果，現在藥局以及藥妝店也有販賣膠囊或是粉狀的，大家不妨試試看，讓好菌幫你整頓一下腸胃吧！

吃飽飯後別做這幾件事！

立即吃水果

你可能會覺得水果有酵素或纖維，飯後吃不是很好嗎？但是站在養生的角度來看，剛吃飽時，胃部是非常膨脹的，而水果即使經由口腔攪碎後，仍佔有不小的體積，而且水果富含膳食纖維，容易造成飽足感，讓人更不舒服，裡面的營養會跟胃裡的東西也會互相抵抗，讓你該吸收的沒辦法吸收，還會不舒服唷！

*水果最好餐與餐之間食用

立即飲茶

茶葉富含單寧酸，飯後如果馬上喝茶，會引響蛋白質的分解，也會讓食物中鐵的成分難以吸收，久而久之，可能會是讓你貧血的原凶喔！尤其是生理期來時的女性，或是懷孕中的媽咪，影響會更大。如果你真的很想喝茶的話，可以選擇濃度比較淡的茶飲，此外，專家建議喝茶最佳的時機是運動前，可以幫助脂肪燃燒，當然茶必須是無糖的，否則會越喝越傷身，並且盡量不要重複沖泡！

*餐後一小時再喝茶

馬上洗澡

寒冷的冬天，一旦進去浴室，被溫暖的熱水包圍著，就不想出來了～逼逼！母湯喔～飯後洗澡跟激烈運動其實是一樣的！熱水會促進循環，讓體內的血液往體表流動，導致胃裡的血液減少，腸胃蠕動變慢，引發消化變慢，特別是長輩們要注意，有可能增加心臟負擔。

*吃飽後應該等待一小時候再洗澡

馬上睡

雖然說人吃飽總是會昏昏欲睡，忍不住想耍廢的心情我懂，但是！吃飽飯馬上睡覺，不但會讓消化變慢，造成食物的養分無法完全分解吸收，還有可能起床後造成胃痛，胃食道逆流，覺得想吐等不舒服的感覺，長期下來，即使沒有躺下，也會造成胃部發炎，更可怕的是基礎代謝變差，容易脂肪堆積，越來越胖啊！

*吃飽後應該等待半小時候再躺下休息

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年02月04日至2018年02月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、落格等，針對討論『吃飯消化』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」