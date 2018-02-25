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買不到衛生紙 網友崩潰問：世界末日到了嗎？

2018-02-25 07:29聯合報 記者張雅婷╱即時報導

賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「新竹爆料公社」。
賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「新竹爆料公社」。
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受到國際紙漿價格持續驚漲，國內衛生紙價格傳出漲價，業者預估3月中旬調整價格，漲幅高達10%至30%間，造成民眾急著購買衛生紙囤貨。這幾天許多民眾趁著假日到賣場採買時也不忘抓幾串衛生紙，手腳較慢的網友也紛紛分享各地賣場衛生紙櫃位上已空無一物的照片，買不到衛生紙的網友崩潰大喊：「世界末日到了嗎？」

「從沒想到會有買不到衛生紙的一天啊，世界末日......」新竹網友夜間在臉書社團「新竹爆料公社」 PO文表示竟然買不到衛生紙，簡直嚇壞了。熱心網友也回應全聯、大潤發等賣場衛生紙都銷售一空。廖姓網友說，「好像電影《明天過後》，這世上再也買不到衛生紙一樣」。徐姓網友也在臉書社團「龍潭人」PO照問，「大潤發快倒了嗎？」，一看原來是衛生紙都被搬空了。林姓網友也回應，「誤以為被洗劫一空了」。

除了實體賣場，網路購物幾乎所有衛生紙也都賣光光，不是打上「售完補貨中」就是「銷售一空」的字眼，也因為漲聲響起，讓大家想到，平常有衛生紙的時候，都視為理所當然，當日常所需的衛生紙買不到時，才驚覺衛生紙的重要性，過去節水宣導都說「有水當思無水苦」，現在「有衛生紙當思無衛生紙之苦」則成為最佳寫照。

網路賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝momo購物網。
網路賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝momo購物網。
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賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「新竹大小事」。
賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「新竹大小事」。
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賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝PChome網站。
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賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「龍潭人」。
賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝臉書社團「龍潭人」。
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網路賣場衛生紙搶購一空。圖／翻攝udn買東西網站。
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衛生紙爆料公社

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