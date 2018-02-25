鋒面到…中部以北今有雨 中南部空品不佳

2018-02-25 04:58 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／即時報導



又到櫻花花季，假日賞花，氣象局提醒，受到鋒面、東北季風影響，中部以北今全天有雨，中南部多雲到晴，下半天可望看見太陽露臉，氣溫上，北台灣下降1至3度，最高溫為20℃，南台灣則是升溫，中部最高溫25到27度，南部則是27度到30度。

氣象局預報員陳建安表示，鋒面預計下半天離開台灣，東北季風隨即南下，今中部以北全天有雨，上半天為鋒面降雨，下半天則是東北季風影響，預估北台灣今一整天都有斷斷續續的降雨。

氣溫上，陳建安說，冷空氣帶來降溫幅度不大，北部、宜蘭地區相較於昨天略降1至3度；東半部與昨日相同，沒有太大變化；中南部稍微升溫，中部最高溫為25度至27度，南部則是27度至30度。

另外，中南部受穩定天氣、「無風」所苦，環保局預測，高屏空品區為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南內陸地區，由於風速偏弱，擴散條件較為不佳，容易有汙染物累積，局部時段為「紅色警示」等級；北部、竹苗品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署提醒，橘色警戒等級時，將影響敏感族群的健康，紅害等級一般民眾恐有眼痛、咳嗽、喉嚨痛等，應減少體力消耗，減少戶外活動，學生族群也需避免長時間劇烈運動。