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學生入選畫展、老師卻落選？來看臺展三少年畫展

2018-02-24 23:25聯合報 記者張錦弘╱即時報導

台灣美術史自明清以來都以師傳、臨摹芥子園名家畫譜及同儕互相學習為主。

1895年日本人統治台灣之後，才開始設立學校，自公學校、小學校、中學校、專科學校都有美術課程，西式的美術教學正式成為台灣孩童學習美術的方法，進而變為主流。想進一步鑽研美術則須遠赴日本東京美術學校、中國杭州藝專、上海美術大學等。

1927年由臺灣教育會(台灣第一間美術館，位於北市南海路，前美國文化中心，現國家二二八紀念館)之所主辦的臺灣美術展，俗稱台展，此次選出三位少年畫家東洋畫(膠彩)，即林玉山(19歲)「大南門、水牛」、陳進(19歲)「姿、罌粟」、郭雪湖(18歲)「松壑飛泉」入選作品。

當時官方報紙指出，三少年入選，反而蔡雪溪、李學樵、呂璧松等台灣名家落選，主因在於他們臨摹缺少寫生創意，多為憑空想像，而這三位少年畫家則走到戶外寫生，開啟台灣美術新紀元，台展三少年在東洋畫(膠彩畫)界的美名從此被定位。

臺展三少年的崛起，有如19世紀法國莫內等印象畫派畫家一樣，原本默默無名，因堅持到戶外在真實的陽光下照耀寫生，開創西洋美術新世紀。

回應彰化市長邱建富之邀，台中霧峰大屯文化工作室負責人郭双富展出個人收藏，即日起至3月1日在彰化市圖書館藝文展覽室舉辦「臺展三少年暨日治時期彩墨作品展」，特地選出臺展三少年(林玉山、陳進、郭雪湖)、李澤藩、陳慧坤、林葆森、方昭然、陳永森及傳統彩繪畫家如台北許連成、新竹曾浴蘭、台中余清潭、蔣金星、黃海泉、鹿港柯煥章、郭新林、郭友梅、黃天素、嘉義林東令、台南蔡草如、陳玉峰等人作品。

郭双富指出，2015年7月14日，國家圖書館及廣達文教基金會也曾合辦「家鄉的永恆對話，臺展三少年」。本展也特別選出膠彩及傳統彩繪兩種不同形式的收藏，同時呈現，讓大家賞析。

郭双富說，很多人不曉得，台灣早期畫家和佛具店有很深的淵源，例如住在嘉義的林玉山，家裡就開佛具店，而郭雪湖小時候也當過佛具店的學徒，由於在店裡要畫佛祖畫軸，逐漸磨練出畫技。

陳進膠彩畫「蘭花與日日春」。圖／郭双富提供
陳進膠彩畫「蘭花與日日春」。圖／郭双富提供
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郭雪湖膠彩畫「赤崁夕照」。圖／郭双富提供
郭雪湖膠彩畫「赤崁夕照」。圖／郭双富提供
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霧峰大屯文化工作室負責人郭双富。記者張錦弘／攝影
霧峰大屯文化工作室負責人郭双富。記者張錦弘／攝影
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林玉山膠彩畫「鹿」。圖／郭双富提供
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玉山圖書館邱建富

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