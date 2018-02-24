國一女生 11月起全面施打子宮頸癌疫苗
子宮頸癌長年位居國人十大癌症排行榜，世界衛生組織（ＷＨＯ）建議全球應將子宮頸癌疫苗列為公費疫苗，目前已有八十多個國家列入公費施打。衛福部國健署長王英偉昨天宣布，將撥列二點五二億元，自十一月起針對國內約十萬多名國一女生施打子宮頸癌疫苗，盼降低子宮頸癌發生率。
王英偉表示，子宮頸癌可能發生在所有年齡層，研究顯示，施打子宮頸癌疫苗可降低約七成感染風險，預防子宮頸癌，統計至去年底，有九縣市運用地方預算替國一女學生接種疫苗，接種率約為四成。為顧及其他縣市民眾，衛福部十一月起公費替國一女學生接種兩劑子宮頸癌疫苗，採自願施打。
台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，造成子宮頸癌最主要的原因是「人類乳突病毒」（ＨＰＶ）感染，人類乳突病毒有好幾百種類型，其中十六型以及十八型是主要導致子宮頸癌的病毒，傳染途徑多透過性行為。
劉偉民說，子宮頸癌疫苗分為二價、四價、九價疫苗，九價保護力可達到九成，二價、四價疫苗可達七成，疫苗仿單建議九歲到廿六歲的女性施打子宮頸癌疫苗效果最好，主要希望在女性有性行為前施打，提升保護力，若已有性行為或超過廿六歲，施打也有效。
國健署癌症防治組組長吳建遠表示，根據最新研究，無論是幾價疫苗，施打兩劑即可產生足夠抗體，因此公費疫苗將提供兩劑免費施打；劉偉民表示，施打三劑保護效果最完整，他也提醒，近年來發現，台灣女性接種子宮頸癌疫苗，往往是生病以後才打，此時保護力相對不佳，疫苗用於預防，並非治療。
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，子宮頸癌疫苗與Ｂ肝疫苗相同，屬不活化疫苗，施打後可能有局部皮膚腫脹，日本曾傳出施打子宮頸癌疫苗後，出現不良反應，但根據世界衛生組織調查，該群女學生不良反應與「暈針」有關，無須恐慌。
「子宮頸癌是多數癌種中可預防的癌症。」劉偉民說，卅年前的台灣，子宮頸癌位居女性癌症第一名，比乳癌還要高，但最近一次國健署公布女性十大癌症排名，子宮頸癌已掉到第九名，政府現在全面推動子宮頸癌疫苗施打，未來子宮頸癌可望在台灣逐漸消失。
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