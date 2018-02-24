大陸開放學測均標可申請大學 台生：仍有疑慮…

2018-02-24 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



高等教育全球化，國內高中畢業生出國留學人數五年內增加七成多。多所港澳大學來勢洶洶，今天來台招生，祭出4年逾300萬台幣的全額獎學金。中國大陸也不示弱，去年放寬台生學測達均標，就可申請當地大學，有大學校長認為，短期對國內大學招生衝擊有限，長期仍有磁吸效應，台生留學大陸只會越來越多。

教育部統計，受到全球化潮流及國外名校積極來台招生影響，高中職畢業生赴海外就讀人數漸增，由 101年858人增至105年的1478人，占總數仍不到1%。多數高中生仍念國內大學，留學國家則以日本、歐美最多，但赴大陸、港澳留學者漸增。

香港中文大學、香港城市大學等多所港澳大學今都來台招生，中文大學入學及學生資助處助理處長梁麗芳表示，2012年起台生申請該校學生人數不斷增加，累計已錄取近兩百名台生，今年來台招生名額更比去年人數增加5成5，明將在台北舉辦入學講座，台生可直接面試，優秀學生有機會獲最多每年76萬台幣的全額獎學金。

較別的是，美國肯恩大學溫州校區也來台參加大學博覽會，打出畢業能同時獲得大陸及美國兩地學位，就學期間還能參與美國肯恩大學活動，畢業後直赴美攻讀碩士。

值得注意的是，大陸教育部去年7月宣布，放寬台生憑學測成績均標以上，就可申請大陸所有大學，勢必影響國內大學招生；以前只限北京大學、北京清大等部分大學招收學測頂標台生。

不過，實踐大學校長陳振貴認為，因大陸大學無法來台正式宣傳招生，大家對他們的高教仍很陌生，僅知道985、211等重點補助的知名大學，雖放寛均標就可申請，影響應該不大，否則大陸市場大、物價便宜，進一步放寛恐招收更多台生。

但他也說，19大後中共總書記習近平對台採「年輕一帶、基層一線」的「融合政策」，鼓勵台灣人赴陸就學就業是一大趨勢。

參加大博會的陳姓高三生則說，只知北大、清大、交大等少數大陸知名大學，對當地大學真的不熟悉，也擔心當地的高教品質，「不會貿然選擇」，雖然放寛申請標準，但仍有些許疑慮。