范我存談余光中 他沒做過任何對不起國家與社會的事

2018-02-24 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



玻璃窗寫上余光中詩句，讓訪者憑窗眺望，便會在藍天綠蔭中讀到詩人的靈光；走廊陳列詩人一生百本著作，帶讀者從青春走到白髮。「余光中紀念特展」今天下午在紀州庵文學森林開幕，作家陳芳明說：「紀念作家最好的方式，就是讓他的生命活在我們的身體中。」

詩人余光中去年底辭世，文訊雜誌和台北市文化局為他舉辦「詩壇的賽車手與指揮家：余光中紀念特展」。文訊總編輯封德屏表示，余光中曾說若不做詩人，他最想當賽車手與指揮家。

余光中1950年來台，大學畢業兩年便定居於離紀州庵不遠的廈門街，經常和文友相聚於不遠處的林海音客廳，共創台灣文學的黃金年代。展場展出余光中在紀州庵餐巾上所繪的「城南地圖」，讓人遙想當年。

開幕式上文壇上百人齊聚，包括作家王文興、陳芳明、詩人席慕蓉、向明、管管、羅智成、白靈、書法家董陽孜、學者單德興、李瑞騰、黃碧端等。並邀來北一女、建中學生朗讀余光中詩作，野火樂集歌手演唱余光中的民歌作品。

余光中遺孀范我存也出席致詞，談起兩人之間的小故事。她透露，十多歲時，余光中在她家中讀到美國「生活」雜誌刊載的海明威小說「老人與海」，動手翻譯拿了高分，開啟對翻譯的興趣。

「他的一生並不順利，也不像外人眼中如此光彩。」談起兩人定居香港的11年，范我存表示前三年「很不愉快」。當時香港有很多左派文人，希望余光中回「祖國」看看。余光中不但沒去、還卯力批評毛澤東與文革，飽受攻擊，「新晚報」總編輯羅孚寫了幾十萬字罵余光中。

之後羅孚因為間諜罪被大陸下獄十年。1990年代，他在一場現代文學論壇上，當眾向「反共」的余光中、顏元叔和夏志清道歉。近年余光中被大陸捧為「愛國詩人」，遭網友誤解為「投共」、「紅頂詩人」。范我存感慨這是余光中「生前無法釐清之事」、「不白之冤」，希望年輕一代去了解歷史與當年的時代氛圍。

去年國家文藝獎得主李永平、鄭清文辭世，文化部長鄭麗君皆親自出席告別式、並向總統府申請褒揚令，蔡英文總統甚至親自出席鄭清文告別式。兩人卻未出席余光中任何一場追思活動，也未頒贈褒揚令。

談到文化部長對「詩壇祭酒」的冷漠，范我存語氣平淡：「這是她的事情，不是我們的事情」；「她要怎麼看事情，跟我們沒有任何關係。」她指出，余光中活了九十歲，「九十年來，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。」

范我存也透露，目前除了香港中文大學表示想收藏余光中的手稿，兩岸尚無任何單位探詢收藏余光中遺物。

余光中女兒余幼珊致詞時，則談到母親對父親的重要。她指出，母親一生陪伴、守候父親，在生活和精神上，都是父親最重要的支柱。范我存前年生病住院，余光中惶恐到摔跤也跟著住院，醒來第一件事便是告訴女兒「好可怕好可怕。」因為余光中無法想像沒有范我存的日日子。