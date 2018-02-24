台鐵電車線斷 新埔苑裡公路接駁

2018-02-24 21:14 中央社 台北24日電



台灣鐵路管理局今晚發布訊息，因苗栗通宵-苑裡間及苑裡-白沙屯間電車線斷落沒電，已進行搶修，南下及北上列車都有延誤，新竹新埔到苗栗苑裡間啟動公路接駁。

根據台鐵的訊息，彰化開往竹北區間車在下午5時29分，在通霄與新埔間發現集電弓故障，經隔離後，下午5時57分，通霄與新埔間西正線恢復通電行車。

不過，晚上6時40分，又發現通霄與苑裡間電車線沒電，晚上7時26分，確認是通霄站北邊東正線電車線斷落，目前正進行搶修中。

台鐵也在新埔與苑裡間啟動公路接駁疏運旅客。