談父母失智 唐從聖：人生不可避免的事，只能寬心接受

2018-02-24 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



藝人唐從聖今晚主持台灣失智症協會主辦的珍愛記憶演唱會，談及自己的爸爸媽媽雙雙罹患失智症，他分享自己為人子女的心情是，「人生路上不可避免的事，只能寬心接受」。

唐從聖笑說，爸爸總叫媽媽honey（英語：親愛的），護理師聽了感動，一問之下爸爸才坦承記不起來她是誰，但叫honey就對了、不會出錯，「看來爸爸每天早上起來都遇到新的女人，我看到這樣的爸爸也很開心」。

事實上，照顧失智家屬並非易事，今晚也出席聆聽演唱會的前主播林書煒分享，自己的母親曾經是活躍的國中老師，但竟然罹患早發性失智症（即在65歲以下罹患失智症）。林書煒的母親罹患的是「額顳葉型失智症」，主要影響語言與判斷，因此很快地就喪失語言功能，漸漸不再活潑、不會如以往叨絮，記憶像沙漏般一點一滴流逝、病後四年忘了林書煒是誰，更曾走失終日、直到夜半被發現人在基隆。

唐從聖即使已請了看護24小時守護家人，也仍經常擔憂家人發生意外、受傷或走丟。他說，台灣社會的失智長輩將愈來愈多，非常需要社區裡的店家、乃至每個人幫忙多注意失智長輩，並適時提供協助。

「家中若有親人失智，千萬不要覺得自己是孤單一人」，林書煒說，自己有幸接觸到台灣失智症協會，許多資源提供了莫大的幫助。現在的她認為，母親的病其實也是一份禮物，讓她能更珍惜與家人共度的每一天、更能向家人說愛。

為讓失智者與照顧者放鬆身心，台灣失智症協會今晚邀請台語金曲歌王荒山亮、民歌始祖洪小喬、民歌王子黃仲崑、寶島歌后紀露霞、三金歌王殷正洋等人獻唱，一同重溫青春好時光。