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換廚房布置就能幫你減肥？來看專家怎麼說

2018-02-24 18:16聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

相信嗎？改變廚房的布局，可以幫助減肥。研究顯示，儲存食物、烹飪的空間，跟進食習慣有大關係。根據《環境與行為》雜誌上發表的一項研究發現，無組織環境會導致你吃下更多。專家分享了如何將廚房變成消化道工具的技巧。

1.在冰箱掛卡路里指南

掛上一張卡路里對照圖表，內容要包含人們喜愛的「安慰食物」例如鬆餅、蛋糕等，它可以鼓勵你堅持減肥的目標。彩色圖表顯示哪些食品是高卡路里、高脂肪、低纖維，這些訊息可以阻斷你想吃、或再吃第二片蛋糕的念頭。人類是視覺動物，更多的視覺提醒，會堅定我們的目標。

2.保持足夠的空間

寬敞整潔的廚房，會鼓勵你自己烹調，這是健康飲食的必要；缺乏準備食物的空間，會關閉你自製食物的管道。有科學證據支持這個論點，研究顯示，在雜亂的廚房裡，可能使人的卡路里攝入量增加一倍。而且，簡單吃自製餐點有助減肥。

2014年霍普金斯大學研究人員發現，在家做飯的人，攝取較少的碳水化合物、糖與脂肪。

3.在爐子旁邊擺點香料（草）

如果健康的飲食讓你覺得無味，加點香料（草）調味吧！人們對於將漢堡薯條換成藜麥猶豫不決，是因為他們認為健康的食物多半平淡、不夠美味。隨手可得的香料或香草有助調味，營養師說，除了提升菜餚香氣，香料還可以替代糖和鹽巴。

許多香料已被證實可以幫助減肥。2015年一項研究發現，每天一茶匙的孜然（小茴香），可幫助燃燒體內脂肪達三倍之多。

4.使用透明容器

將蔬菜或水果儲存在透明容器中，是一種減肥策略。「當你看到你有什麼，就更可能使用它。」專家說。例如，把莓果或穀物以半杯或一杯的份量儲存在透明容器裡，抓取容易，也更能與三餐膳食結合。

5.把攪拌器放在爐子邊

攪拌器和勺子會讓烹飪更具吸引力。專家認為，自動攪拌器能提高烹飪效率，減少麻煩，讓人更有意願下廚。

研究顯示，儲存食物、烹飪的空間，跟進食習慣有大關係。 報系資料照
研究顯示，儲存食物、烹飪的空間，跟進食習慣有大關係。 報系資料照
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減肥卡路里脂肪

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