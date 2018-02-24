小心感冒！吳德榮： 2波峰面南下 天氣乍暖還寒

2018-02-24 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



今(24)日5:20紅外線衛星雲圖(左圖)顯示，台灣上空有高層雲系(卷層雲及高層雲)籠罩。5:30雷達回波圖(中圖)顯示台灣上空呈現藍、淺綠色的回波。5:30的時累積雨量圖(右圖)顯示，各地無降雨。圖／取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天西半部高溫升至27度至30度，但今晚氣溫下降，日夜溫差10度左右；未來會有2波鋒面南下，台灣天氣回暖又降溫，是「乍暖還寒時候，最難將息」的寫照，要多注意天氣變化，小心感冒。

吳德榮指出，今晨截至5時30分平地最低氣溫新屋15.2度、新竹15.3度，已昨晨低溫新屋13.0度、新竹13.2度，回升了2度以上。

從5時20分紅外線衛星雲圖顯示，台灣上空有高層雲系(卷層雲及高層雲)籠罩，因為結構鬆散並不致完全遮蔽陽光。因此白天仍溫暖微熱。5時30分雷達回波圖顯示台灣上空呈現藍、淺綠色的回波，代表雲層中冰晶的數量尚不足產生降雨。因此5時30分的時累積雨量圖顯示，各地無降雨。

吳德榮引用最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來兩波鋒面南下，鋒後都是淺薄的冷空氣，因此影響持續時間短。但台灣忽而在鋒面前、明顯回暖，忽而又在鋒面後、冷空氣帶來降溫；而當鋒面通過時、伴隨降雨，鋒面通過後、天氣又很快轉晴。真是「乍暖還寒時候，最難將息」的寫照，要多注意天氣變化，小心感冒。

最新模式模擬顯示，今白天各地天氣多雲時晴，氣溫明顯回升；西半部高溫將升至27至30度，日夜溫差達10度左右。今晚至明天鋒面過境，中部以北轉有局部雨，冷空氣逐漸南下，北台灣轉濕冷，其他地區也稍轉涼。

下周一清晨氣溫仍低，下周一上午天氣好轉，氣溫逐漸回升；下周二白天西半部皆為溫暖舒適的天氣、日夜溫差較大。下周三另一鋒面快速通過，帶來降雨，氣溫下降、明顯轉涼。下周四至週六各地大都晴朗穩