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廠商喊漲衛生紙 政院：公平會將查有無違公平法

2018-02-24 00:25聯合報 記者林河名╱即時報導

媒體報導，國際紙價傳漲，國內不少量販業者最近已收到廠商通知，3月會有一波漲幅，昨天高雄市已出現搶購衛生紙人潮。行政院表示，政院穩定物價小組已責成公平會、經濟部、行政院消保處等相關單位積極進行瞭解，掌握商品價格變動情勢，公平會並將調查釐清業者調價行為是否涉有聯合行為之疑慮；倘零售價格有不合理波動，將採取必要作為，以維持市場秩序及保護消費者權益。

對於民眾搶購衛生紙，行政院表示，昨天有媒體報導「國際紙漿價格飆漲 衛生紙最快3月調漲」，行政院穩定物價小組即刻責成公平會、經濟部、行政院消保處等相關單位積極進行瞭解。

行政院新聞稿指出，經濟部表示，衛生紙之原物料「短纖紙漿」國際價格從去（106）年即呈上漲走勢，10月起顯著攀升，至今（107）年2月已由平均每噸650美元漲至800美元，漲幅達23%。主要受國際短纖紙漿供應商設備出問題，以及中國大陸環保與禁止廢紙進口等政策影響，致全球紙漿供需失衡，進而造成紙漿價格上漲，推升生產成本。

經濟部指出，去年已有業者調整衛生紙出廠價格5~8%，部分業者於今年跟進。另量販業者亦表示，已獲衛生紙製造業者將於3月中旬漲價之消息，惟通路實際調漲之品項、漲幅等，將綜合評估採購成本、消費者接受程度等決定，並搭配賣場促銷等方案，部分吸收調漲成本，減少消費端之衝擊。

經濟部表示將持續掌握紙漿等原物料市場行情，以及衛生紙等民生商品價格變動情形，並適時與製造業、連鎖通路等相關公協會進行聯繫溝通。

衛生紙品牌眾多，市場競爭激烈，業者透過價格、品質等不同面向進行競爭。公平會表示，鑒於一般商品價格之漲跌，如係個別事業綜合考量經營成本、市場供需、營業利潤及行銷策略等因素而自行決定，為市場機制之正常運作，惟如業者涉及聯合壟斷或限制轉售價格等行為，該會將依「公平交易法」相關規定進行查處。

行政院指出，公平會本於職權將調查釐清業者調價行為是否涉有聯合行為之疑慮，倘有違反聯合行為禁制規定等，一經公平會查證屬實，將依「公平交易法」予以嚴處。

國際紙價傳漲，國內不少量販業者最近已收到廠商通知，3月會有一波漲幅，昨天高雄市已...
國際紙價傳漲，國內不少量販業者最近已收到廠商通知，3月會有一波漲幅，昨天高雄市已出現搶購衛生紙人潮。記者謝梅芬／攝影
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