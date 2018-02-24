聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

2018-02-24 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



西門町峨嵋號去年募血逾5萬袋，全台第一。 圖／取自網路 分享 facebook

定點捐血車 全台僅11輛

全台醫療用血過年期間供應無虞，捐血車功不可沒。你知道全台有幾輛定點捐血車嗎？有趣的是，這些「車」不會動，沒有駕駛座，但配有頂級設備，重金打造的車殼經得起風吹日曬。

據統計，全台11輛定點捐血車中，集血最大宗年逾30年的「峨嵋號」，一年就能募血逾5萬袋，捐血車整體年收入超過29萬袋，占總量的11.5％。

全台定點捐血車共11輛，擔負全台集血大任，分別為台北7輛、台中2輛、台南2輛，每一輛均有名字，例如。「仁義號」、「兒童愛心號」、「峨嵋號」、「新莊號」等；捐血車如何命名呢？為何不會動？車上有哪些配備？捐血流程為何？工作後，多久可光榮除役？

民國65年啟用，全台首輛巡迴捐血車「仁義號」。 圖／台灣血液基金會提供 分享 facebook

只有車殼跑不動 命名多看「停在哪」

捐血車的命名，台北捐血中心企劃課長陳雅雯說，許多定點捐血車是以停放的位置、環境來命名，讓前來捐血的民眾好記憶，而仁義號、兒童愛心號則是背後有感人故事，才因此命名。

全台第一輛捐血車為民國65年的「仁義號」，當時重金打造車體，由企業聯合捐贈，車上備有4床捐血椅；民國70年，台北市55所小學的學童捐出糖果錢，募得210萬287元又3角，用糖果換熱血購置捐血車，取名為「兒童愛心號」，這兩台捐血車紛紛於使用20、14年後退休。

捐血車雖名為「車」，但陳雅雯解釋，捐血車分為定點車與巡迴車，前者幾乎定點等待民眾前來捐血，沒有駕駛座、方向盤、僅有車殼跑不動；後者多數為企業捐贈，如獅子會捐贈命名為「獅子號」、快樂髮廊捐贈取名為「快樂天使號」，深入大街小巷、機動性高。

民國70年，台北市55所小學的學童捐出糖果錢，用糖果換熱血購置、捐贈「兒童愛心號」。 圖／台灣血液基金會提供 分享 facebook

捐血從坐到臥 西門町「峨嵋號」老顧客最多

但定點不動的捐血車，卻有忠實老顧客定期報到。陳雅雯說，定點捐血車中，除了新光三越及大安號會順應周邊環境移動外，其餘捐血車都是定點等待。有些特地打造車體車殼、有些是巡迴捐血車退休後，回收狀況好的車殼，繼續使用，內部安裝捐血床、面談室、血液搖盪器等配備。

至於捐血車的內部設備，也可看過歷史變革，陳雅雯說，最早採血是坐姿，之後才演進到現在的臥姿，內部空間逐漸擴大，加裝電視牆、暖氣等，從以前的4張捐血椅的空間，擴展為6張捐血床；捐血時放置血袋的設備，也從古早的磅秤、吊秤到新款的血液搖盪器，避免採血時發生血液凝集現象。

根據台灣血液基金會統計，106年全台定點捐血車募血，共募得逾29萬袋，占全年逾257萬袋的11.5％。其中，最熱門的捐血車，就屬停在西門町鬧區峨嵋街的「峨嵋號」，去年以5萬1518袋穩居冠軍，不少老顧客定期前往捐血；其次為「新莊號」集血3萬482袋，緊追在後的是台南公園的「中山車」，年集血達2萬8167袋。

台大號捐血車陪伴無數學子走過青春歲月，服務35年後功成身退。 圖／台北捐血中心提供 分享 facebook

平均壽命10年 「台大號」除役令捐血人不捨

但一台捐血車的年資達多少年，才能光榮退休呢？陳雅雯說，隨著使用狀況不同，捐血車的平均壽命約10年，有時能達11、12年。因此，車殼在經歷風吹、雨打及日曬後，必須進行烤漆、補修等定期保養。

陳雅雯說，定點捐血車陪伴民眾已超過40年的時間，比起捐血室，捐血車更帶來一股溫馨感受，但有時因為周遭環境變遷，如道路施工、營建捷運計畫等，定點捐血車不得不退休，如2、3年前停至台灣大學側門的「台大號」除役時，就令許多人相當不捨。

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