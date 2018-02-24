衛生紙喊漲／公平會出動 查聯合行為

2018-02-24 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



舒潔衛生紙自3月起將漲價，預估可能會帶動其他衛生紙品牌跟著調漲。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

國內量販業者爆出衛生紙價格將於3月喊漲，對此公平會副主委彭紹瑾昨（23）日表示，公平會已立刻立案調查，第一步會先確認有無調漲事實，若有調漲，則了解有否聯合調漲行為。依公平交易法，如涉聯合漲價，最高可罰5,000萬元。

行政院昨晚發布新聞稿表示，行政院穩定物價小組已責成公平會、經濟部、行政院消保處等相關單位進行瞭解，掌握商品價格變動情勢，且公平會將展開調查，釐清業者調價行為是否涉有聯合行為疑慮。

彭紹瑾表示，公平會會先調查衛生紙廠商、賣場等通路業者，確認是否有報載的漲價打算，如果有，是基於什麼原因，判斷漲價情況合不合理。