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聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

衛生紙下月漲1至3成 賣場有人買整車搶囤貨

2018-02-24 00:07聯合報 記者王韶憶潘姿羽趙容萱黑中亮莊琇閔謝梅芬

衛生紙價格最快三月中旬擬漲一至三成，量販業者啟動凍漲機制，有人堆滿整車買回家。 ...
衛生紙價格最快三月中旬擬漲一至三成，量販業者啟動凍漲機制，有人堆滿整車買回家。 記者謝梅芬／攝影
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國際紙漿價格持續驚漲，國內造紙業者最快三月中旬調漲衛生紙價格，漲幅約一至三成，以一串抽取式衛生紙二○○元計算，最貴可能變成二六○元。量販業者也啟動「凍漲」機制，祭出衛生紙促銷，北、中、南賣場昨天都說供貨充足，未見搶買潮，高雄美式大賣場幾乎「一車一袋」，買氣相對旺，還有人堆滿整車買回家。

行政院昨晚發布新聞稿表示，行政院穩定物價小組已責成公平會、經濟部、行政院消保處等掌握商品價格變動情勢，且公平會將展開調查，釐清業者調價行為是否涉有聯合行為的疑慮。公平會副主委彭紹瑾表示，公平會已立案調查，第一步會先確認有無調漲事實，並了解有否聯合調漲的行為。若涉及聯合漲價，最高可開罰五千萬元。

生產舒潔、可麗舒、可立雅等品牌的國內家用紙品業者金百利克拉克表示，前年中開始國際紙漿價節節攀高，過去一年半以來試圖自行吸收原料的上漲壓力，但迄今無法承受成本重荷，計畫自下月起陸續調漲旗下品牌部分家用紙產品的出貨價格。

大潤發透露，其實賣場年初就已嗅到衛生紙醞釀調漲的訊息，過年檔期，已搶先推出第一波降價。這波衛生紙的漲幅影響將遍及各大小通路，且幅度高達一至三成，調漲時間點最快落在三月中旬，最慢四月前必漲。目前則啟動第二波優惠。

值得一提的是，大潤發觀察，紙漿價格飆漲，受衝擊的還包含「紙箱價格」，任何需要用紙箱包裝的產品，都可能因為紙箱成本增加，而致使售價蠢蠢欲動。

愛買表示，的確有收到各家廠商通知調漲的訊息，漲幅約一至二成，最快預計三月中調整，但未來依舊會持續吸收成本，因應不同檔期推出優惠。

經濟部表示，衛生紙原物料「短纖紙漿」國際價格從去年確實呈現上漲走勢，十月起顯著攀升，至今年二月漲幅已達兩成三。會持續掌握紙漿等原物料市場行情，以及衛生紙等民生商品價格變動情形，並適時與製造業、連鎖通路等相關公協會進行聯繫溝通，減少衝擊。

衛生紙愛買漲價

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