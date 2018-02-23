親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

車禍肇事原因前3名 看看駕駛最易犯的錯

2018-02-23 23:23聯合報 記者王長鼎林宛諭邵心杰／連線報導

汽車考照新制2月上路，場內路考變得跟道路路考一樣嚴格。 記者蔡孟妤／攝影
汽車考照新制2月上路，場內路考變得跟道路路考一樣嚴格。 記者蔡孟妤／攝影
分享

實際道路駕駛中，「未注意車前狀態」、「未依規定禮讓」、「轉彎未依規定」成了車禍肇事原因前三名，警方表示，不打方向燈和上下車未注意後方狀況開車門肇事率也有升高趨勢。

北、中、南警方對車輛肇事原因排行統計幾乎一致，新北市警局交通大隊指出，民國106年2萬2千多件死傷車禍事故件數中，以「未注意車前狀態」占19%、「未依規定禮讓」15%，「轉彎未依規定」占10%，居前3名。

新北交大表示，去年9月板橋區板城路台65線下匝道處，一輛自小客車未注意前方路口停等紅燈的小客車，煞車不及從後方追撞，駕駛一度受困車內，最後由消防人員破壞車體救出，就是駕駛未注意車前狀態肇事。

去年11月在淡水區新市二路與崁頂五路口，因該處為閃光號誌運作交岔路口，一輛自小客車行經閃光號誌路口，未停車確認橫向來車，就直接駛入路口，就是未禮讓才碰撞肇事。

台南市警察局交大統計，考場上菜鳥和老鳥不打方向燈，道路上類似狀況也不少，實務上轉彎不打方向燈和下車時未注意後方狀況就開車門肇事案例比比皆是，且件數有逐年增加趨勢，「考試嚴格要求是對的，安全駕駛習慣要從小處做起」。

彰化縣警局交通隊三組組長汪振豪表示，去年彰化因開車門不當肇事傷人的就有282件，機車騎士因此撞上汽車車門重傷身亡案件也常有聽聞。他說，打方向燈才變換車道、轉彎車應讓直行車、閃紅燈車道應讓閃黃燈，都是基本常識，卻也是駕駛最容易犯的錯誤。

交大車禍

相關新聞

聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

2018-02-24 09:00

小心感冒！吳德榮： 2波峰面南下 天氣乍暖還寒

2018-02-24 08:02

今回暖晚上轉涼 明低溫下探15度

2018-02-24 05:04

衛生紙下月漲1至3成 賣場有人買整車搶囤貨

2018-02-24 00:07

廠商喊漲衛生紙 政院：公平會將查有無違公平法

2018-02-24 00:25

汽車考照新制上路 魔王關卡增加、及格率下降

2018-02-23 23:19

高屏空品差 台中及興達電廠視情況降載

2018-02-24 09:38

8天內台北重慶北路彩券行 開出兩次大樂透頭獎

2018-02-23 22:38

你吃的果糖不是從水果來的！其實是從澱粉

2018-02-24 08:00

寒流大啖火鍋 小心痛風上門

2018-02-24 04:20

乳房重建 走出罹癌陰霾

2018-02-24 04:20

健康你我他／炊具讓年菜變身 你也是健康大廚

2018-02-24 04:20

衛生紙喊漲／公平會出動 查聯合行為

2018-02-24 01:34

今晚起又要變天 北部有雨

2018-02-24 00:13

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

低頭族傳說中的石化肩膀 5招鬆筋骨

2018-02-23 19:22

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

上百學生歌聲祝壽音樂會 80歲戴金泉親自指揮

2018-02-23 16:55

台灣常開具成癮性安眠藥 衛福部將調查臨床開立情況

2018-02-23 15:40

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

油價下周喊漲 汽油估漲0.3元

2018-02-23 14:30

3月京都美饌之旅 「花燈路」期間限定

2018-02-23 14:26

為什麼要用塑膠吸管？你只是吸進了更多罪惡

2018-02-23 13:37

別再亂傳 條碼8開頭並非代表基改食品

2018-02-23 13:14

擴散條件差 高屏空氣品質欠佳

2018-02-23 12:28

衛生紙漲定了 量販賣場：一串最貴可能大漲60元

2018-02-23 12:17

焦慮失眠不能只用藥！ 學者籲分析原因才能重建心理健康

2018-02-23 11:56

網友評燈節主燈像生殖器？ 柯P疑惑：我要回去再看一遍

2018-02-23 11:53

具高度成癮性鎮靜安眠藥 台灣處方比例居亞洲之冠

2018-02-23 11:53

洋香瓜寒害？ 台南農改場：低溫不一定枯死

2018-02-23 11:46

自行車自主登錄才88輛 柯P怒：騎樓單車沒登記就拖去丟

2018-02-23 11:44

花蓮強震搭乘高鐵專案至月底 百餘救援人次者受惠

2018-02-23 11:42

疏運高峰人人有座？ 學者：勢必要漲票價

2018-02-23 11:29

日本福島等地食品是否進口 NGO：坦白才有對話空間

2018-02-23 11:19

年後量多花價大跌 這幾種花現在搶便宜正是時候

2018-02-23 11:17
看更多

熱門文章

自行車自主登錄才88輛 柯P怒：騎樓單車沒登記就拖去丟

2018-02-23 11:44

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

衛生紙漲定了 量販賣場：一串最貴可能大漲60元

2018-02-23 12:17

28歲男私校延畢自認聰明 女友媽提「現實」逼分手

2018-02-23 11:37

為什麼要用塑膠吸管？你只是吸進了更多罪惡

2018-02-23 13:37

網友評燈節主燈像生殖器？ 柯P疑惑：我要回去再看一遍

2018-02-23 11:53

女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來

2018-02-23 18:58

【小孟塔羅】農曆年後會有哪方面奇蹟發生？

2018-02-23 12:31

車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

男友入伍怕被兵變 她剃平頭告白「陪你當兵」

2018-02-23 11:08

聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

2018-02-24 09:00

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

優惠快搶！ 寒舍艾美探索廚房限期4人同行1人免費

2018-02-23 11:45

今回暖晚上轉涼 明低溫下探15度

2018-02-24 05:04

8天內台北重慶北路彩券行 開出兩次大樂透頭獎

2018-02-23 22:38

汽車考照新制上路 魔王關卡增加、及格率下降

2018-02-23 23:19

小心感冒！吳德榮： 2波峰面南下 天氣乍暖還寒

2018-02-24 08:02

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

衛生紙下月漲1至3成 賣場有人買整車搶囤貨

2018-02-24 00:07

跟著蛙兒去旅行！青蛙明信片上景點一次看

2018-02-23 11:18

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51

原來這隻腳的主人是蔡依林　呸姐也太幽默了哈

2018-02-23 14:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

春節疏運車廂擠爆 台鐵：機動管制站票張數

2018-02-23 11:03

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

廠商喊漲衛生紙 政院：公平會將查有無違公平法

2018-02-24 00:25

今日星座運勢／摩羯 進修好時機 增加專業競爭力

2018-02-24 00:00

低頭族傳說中的石化肩膀 5招鬆筋骨

2018-02-23 19:22

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

焦慮失眠不能只用藥！ 學者籲分析原因才能重建心理健康

2018-02-23 11:56

具高度成癮性鎮靜安眠藥 台灣處方比例居亞洲之冠

2018-02-23 11:53

大猩猩「寶寶」頑皮脫人衣服 保育員無奈打赤膊

2018-02-23 16:10

車禍肇事原因前3名 看看駕駛最易犯的錯

2018-02-23 23:23

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

花蓮強震搭乘高鐵專案至月底 百餘救援人次者受惠

2018-02-23 11:42

量販店：衛生紙最快3月中旬將漲三成

2018-02-23 11:46

疏運高峰人人有座？ 學者：勢必要漲票價

2018-02-23 11:29

女子風格／日本人氣手工飾品 台灣限定販售開催

2018-02-23 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top