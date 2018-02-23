汽車考照新制上路 魔王關卡增加、及格率下降

多未落實轉頭、轉彎及變換車道沒打方向燈

汽車考照新制2月上路，場內路考和道路路考一樣嚴格，各地監理站的報考及格率也明顯下降，其中考生未落實轉頭、轉彎及變換車道未打方向燈是違規扣分的前兩名，每一項一扣就是32分，直接出局，連駕駛老手也不例外，顯見正確的駕駛習慣還有待養成。

汽車考照新制2月上路，場內路考變得跟道路路考一樣嚴格。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

公路總局去年5月實施道路路考，考生要取得小型車駕照，須通過筆試、場內考及道路考3關，筆試要85分，場內考和道路考各要70分才合格。以往道路考扣分標準比場內考嚴格，但2月1日起統一場內考及道路考標準，場內考一項出錯扣32分就出局的「魔王關卡」增加4項。

高雄區監理所駕駛人管理科長龔建源說，場內考新制第一周，報考人數和舊制時期差不多，但合格率從4成6降至4成1。考生被扣分的前三名依序為「轉彎及變換車道未打方向燈」有72人卡關、「行駛中車輪壓實線或擦撞車輛、安全島、損壞設施」59人，以及「上下車開車門前未留意側後方有無人車通過」48人，都是扣32分，一犯錯就出局。

小型車駕照考驗場考，變換車道、轉彎等科目察看左右，必須轉頭90度看到B柱，動作未落實即扣32分。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

監理所長梁郭國表示，第一名「轉彎及變換車道未打方向燈」，考生常只注意不要壓到管線設施，卻忽略打方向燈這項更重要的駕駛習慣；一旦忘了打方向燈，很容易造成後方來車追撞，相當危險。

未養成安全駕駛習慣 老手被刷下

龔建源也說，新手考生被扣分不稀奇，有些因故重考的老駕駛也因此被刷下，顯見並未養成安全駕駛習慣。

另外，許多考生也容易到了終點就鬆懈，結果在最後一關，下車前未注意前後來車或未轉頭兩段式開門就前功盡棄，都是易犯錯的殺手扣分項目。

苗栗監理站統計，新制前及格率約85%，2月1日至14日及格率降為73.5%，不及格考生以未落實轉頭動作遭扣32分占85%居冠。未打方向燈也擠進台中場內考扣分項目前3名。

苗栗監理站長陳富發說，平交道起駛、倒車入庫、平行路邊停車、曲線進退等行駛科目，在起駛 、變換車道、轉彎時，都要轉頭注意察看，尤其曲線進退、變換車道等科目須轉頭90度看到B柱，避免視線死角。