8天內台北重慶北路彩券行 開出兩次大樂透頭獎

2018-02-23 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣券彩券今天(23日)表示，今晚大樂透頭獎開出，開在台北市大同區重慶北路二段27號的「客來富彩券行」，頭獎金額1億元，由一名幸運兒獨得。圖／台彩提供。 分享 facebook

台灣券彩券今天(23日)表示，今晚大樂透頭獎開出，開在台北市大同區重慶北路二段27號的「客來富彩券行」，頭獎金額1億元，由一名幸運兒獨得。

台彩在過年期間天天加碼開獎大樂透，自2月15日到今天為止，大樂透頭獎已開出5次，其中有兩次都開在「台北市大同區重慶北路」，今晚是開在重慶北路「二段」的客來富彩券行，2月16日、大年初一當晚大樂透頭獎開在重慶北路「三段」的億之中彩券行。

8天內，5次大樂透頭獎，有2次都開在「台北市大同區重慶北路」上，有彩迷認為，此地近期可能福星高照。另外3次大樂透頭獎分別開在基隆市、雲林縣和桃園市。

【中央社／台北23日電】

大樂透第107020期今天開獎。中獎號碼為03、15、41、07、18、16，特別號42；派彩結果，頭獎一注中獎，得獎金新台幣1億元。貳獎一注中獎，得獎金267萬6755元；參獎有58注中獎，各得獎金4萬9701元。

另外，今彩539第107047期開獎，中獎號碼02、15、05、31、17。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎405注中獎，每注可得2萬元；參獎10949注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼544，正彩24注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼6692，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。