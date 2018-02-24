健康你我他／炊具讓年菜變身 你也是健康大廚

2018-02-24 04:20 聯合報 文／謝純碧（桃園市）



阿嬤堅持大灶炊糕，是過年必備的，拜神祭祖的菜碗要有雞鴨鵝魚肉外，一鍋鍋的燒酒雞、薑母鴨、長年菜、炸物、臘肉香腸等，為了孝親，煮到手忙腳亂，我們就吃這些又油又鹹的年菜過年。阿嬤過往後，家中空氣依舊有蒸騰的糕香，但祭品、年菜就簡化很多。

我事先準備滷豆干、海帶、雞爪、素雞、雞蛋等，自製低鹽胡椒醃肉、多纖魚丸子、醉雞腿、泡菜等，像豬肚、豬腸清洗繁瑣，買清理好的再料理，牛筋牛肚質地堅硬，結實難煮，花錢買現成，佛跳牆、蹄膀等功夫菜則網購宅配到府。

現成多種炊具，是我備菜的好幫手，省油省時省能源，營養不流失。電鍋熱熟食、壓力鍋煮紅燒牛腩、鑄鐵鍋悶肉骨茶湯、醃肉、叉燒肉用烤箱完成，利用休閒鍋保溫特性，放上婆婆的長豆乾、高麗菜乾、丸子、火鍋料等，屋內飄散著傳統好味道，簡單輕鬆作菜，全家老小開心吃少鹽少油的圍爐年夜菜，酒酣耳熱訴說這一年來的大小事。

圖／謝純碧（桃園市） 分享 facebook

過年菜場沒營業，剩餘的年菜，我通常利用辛香料、罐頭、醃菜、菜乾來改變菜色，依鮮度不同，作法不同。青菜老了，切碎摻入肉餡做紅燒丸子；利用缺乏油水的筍乾墊底，上放紅燒豬腳，豬肉切厚片排入碗內，加上梅乾成梅干扣肉，豬肉切薄片加魷魚成客家小炒、或燒豆腐，鴨骨熬湯撈骨出，加酸菜筍絲成酸菜鴨湯，雞肉撕絲淋醬成涼拌菜，火鍋湯增加膳食纖維的菇類、青菜、蒜頭、紅棗、枸杞，就輕鬆上菜了。

物價年年漲，透過科技器具，吸取健康理念，讓家人吃到食物美味及營養，顧好健康，迎接新年。