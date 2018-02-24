寒流大啖火鍋 小心痛風上門

2018-02-24 04:20 聯合報 蕭淑婷／彰化基督教醫院藥師



預防痛風重飲食控制，吃鍋更要注意。 圖／本報資料照片 分享 facebook

冬日寒流一波波，53歲蘇先生一直吃火鍋驅寒。某日左腳大腳趾腫痛，甚至痛到無法走路！迅速就醫後，發現尿酸值高達12mg/dL，且診斷為痛風發作，須處方止痛藥與降尿酸藥治療。

火鍋高湯含大量「普林」，使血中尿酸上升，很容易導致痛風發作，此時關節處會有紅腫熱痛。因此尿酸值大於正常值時建議就診請醫師做評估。

控制痛風與高尿酸血症您可以由「飲食控制」和「藥物治療」來著手：

一、飲食控制：

目標設定在降低普林攝取。盡量避免內臟類、胚芽、乾豆類和肉湯等高普林食物。火鍋湯底大部分是煮肉之後的肉湯，普林含量更是驚人，因此建議選擇蔬菜熬製湯頭，煮肉之後的肉湯不要喝，以避免攝取過多普林。

二、藥物治療：

目標設定在緩解急性發作疼痛、避免痛風再次發作。

1.急性發作時可使用消炎止痛藥(NSAID)、類固醇、秋水仙素等來緩解疼痛。

2.六至八週後，醫師會幫您評估是否使用降尿酸藥物。常見藥物如allopurinol（安普樂諾）、febuxostat（福避痛）、Benzbromarone（優利朗錠）。這些藥物務必遵照醫師指示服用，不要多吃，也不要自行停用，即使在最初的幾次服藥後感覺好轉，也要繼續吃藥完成完整的療程。

3.有些患者定期服用少量秋水仙素可當作預防性治療。

要注意的是，若長期服用上述藥物，可能需定期回診檢查病情進展，監測血液、肝腎功能等。特別是剛服用allopurinol時若出現類似感冒症狀(喉嚨痛、嘴破、口腔潰瘍、發燒、眼睛紅腫等)，有可能是發生皮膚過敏的前兆，若出現皮膚疹或黏膜潰瘍症狀時，應該馬上停藥並立即回診。

總之，要預防痛風首要是飲食控制，冬日火鍋注意食材，且務必配合醫師服用降尿酸藥物。除限水病人外，建議每日飲水2公升來增加尿酸排出。同時注意是否發生用藥後的相關副作用，達到痛風控制和安全用藥。