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乳房重建 走出罹癌陰霾

2018-02-24 04:20聯合報 林口長庚乳房重建中心 鄭明輝主治醫師

鄭明輝醫師 林口長庚乳房重建中心主治醫師
鄭明輝醫師 林口長庚乳房重建中心主治醫師
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隨著時代的進步，女性意識抬頭，乳房重建的觀念也慢慢由西方國家傳遞至亞洲國家，然而因文化背景的差異，乳房重建的觀念及技術，也應該有所改良才能符合亞洲女性的需求。亞洲女性身體質量(BMI)較西方女性小，乳房較不豐滿，乳頭較大且高，因此有經驗的整形外科醫師如何為病患重建合適的乳房是非常重要的。

常自問：乳房究竟屬於誰

小馨，一名年僅35歲年輕女性，在職場上擁有人人稱羨高階主管位子，卻在事業巔峰時罹患乳癌面臨失去乳房的命運，她來到我的門診，口氣無奈的敘述：「上個醫師說我的乳房小，切除後不需要重建，我沒辦法接受，失去乳房讓我感受到自己的不完整，與乳房大小並沒有關係。」

我常常在思索，也常常問病人：「乳房到底是屬於誰的？父母？先生？醫師？還是自己的？」看到小馨為自己的權益發聲，想為她帶來希望，準備量身訂做適合她的乳房。她因為太瘦，自體組織不足，義乳重建是首選，她的乳房較小，乳房重建同時進行對側隆乳，會讓她的外觀大大加分，充滿自信心。

無疤隆乳 靠一條神奇隧道

手術方式以乳癌切除的舊傷口為手術切口做乳房重建，不額外增加病人疤痕，同時由乳...
手術方式以乳癌切除的舊傷口為手術切口做乳房重建，不額外增加病人疤痕，同時由乳房中間穿個隧道至對側進行隆乳手術。 圖／林口長庚乳房重建個案管理師 林怡伶
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乳房重建可分為兩種，自體組織及義乳重建。對於乳房較不豐滿的女性，可在乳房重建同時，於對側做隆乳手術，其他醫師在做隆乳側時需要額外切口，例如腋下、乳暈或乳房下緣，讓病患對側調整的意願降低，林口長庚累積了18年乳房重建的經驗，並在12年前獨創對側無疤痕隆乳，以乳癌切除的舊傷口為手術切口做乳房重建，不額外增加病人疤痕，同時由乳房中間穿個隧道至對側進行隆乳手術，並在兩側乳房中間縫2至3個固定縫線，避免兩個乳房義乳相通，臨床結果不錯，分別於2006、2011及2017年發表至國際知名整形外科期刊（Plastic Reconstructive Surgery），追蹤下來兩個乳房相通比例小於3％，病患滿意度大大提升。我常形容「乳房重建是雪中送炭，隆乳手術是錦上添花。」

術後示意圖在兩側乳房中間縫2至3個肉眼看不到的固定縫線，避免兩個乳房義乳相通...
術後示意圖在兩側乳房中間縫2至3個肉眼看不到的固定縫線，避免兩個乳房義乳相通。隆乳側完全沒有疤痕，即可達到兩邊乳房大小對稱自然。 圖／林口長庚乳房重建個案管理師 林怡伶
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小馨再度回門診已是3個月後，她開心的表示：「乳房重建加上無疤痕式隆乳讓我更有自信，開始穿低胸衣服，旁人更看不出我曾經罹患乳癌並做全切除，內衣要換成C罩杯，雖然花錢，但卻是甜蜜的負荷」，看著小馨娓娓道來這段心路歷程，我知道因為乳房重建讓她走出乳癌的陰霾。乳房重建有時不只是身體上的重建，同時也重建了乳癌婦女心理的不完整。

隆乳乳癌手術

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