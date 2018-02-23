溪高2名學生3年苦讀無人知 學測飆出驚人好成績

2018-02-23 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



國立溪湖高中校長楊豪森（左1）頒贈獎學金給學測60級分以上的學生。記者何烱榮／攝影 分享 facebook

「我的第一志願是警察大學，爸爸是我的偶像！」大學學測成績今天公布，國立溪湖高中「榜首」蕭瑞嫻是大黑馬，考出68級分，讓在員林偵查隊服務的蕭父引以為榮，也高興女兒有機會如願錄取警大，有一天成為他的長官。

蕭瑞嫻家住彰化縣社頭鄉，四年前國中會考成績不理想，只考1A4B，每學期段考的全校排名也在一百名外。「真的讓老師和同學驚奇！」校長楊豪森說，蕭瑞嫻是「三年苦讀無人知，一舉成名全校驚」的學生，她是社會組，自然科卻能考滿級分，原來她假日就找成績比她好的國中好友一起念物理、化學，不懂就問好友，一點一滴的累積成績。

蕭瑞嫻有自己的讀書方法，沒參加補習，她說，她有自己的讀書計畫，像近十年的學測考古題及各區的模擬考題，她都收集起來，自己利用時間一遍又一遍地「考」，遇到不懂的題目，就問老師或同學，學測能考出高分，她非常開心，「爸媽十分支持我去念警大！我的體能很好，也是經常跟著爸爸出去運動長跑，練出好體能。」

溪湖高中今年學測考生共425名，60級分以上學生有14名。楊豪森說，除蕭瑞嫻，家住秀水鄉的女學生施珮棋也不簡單，她的會考成績是2A3B，也考出全校第二高的67級分；另一名學生蘇維哲也讓師生驚奇，他的會考成績是1A4B，每次段考全校排名都在二百名左右，學測也飆出61級分。

「我的第一志願是中正大學心理系，我喜歡了解人性，我覺得聽別人一直講話是一種享受，不是折磨。」蘇維哲在班上對任何人事物，都有自己的見解，他說，他喜歡像駭客，能夠駭入別人的電腦裡，他希望能成為心理師，「駭入」別人的心靈，幫別人化解心結。