駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部航港局今天宣布，今年將舉辦12場遊艇與動力小船執照測驗。圖／航港局提供 分享 facebook

國內遊艇玩家不斷增加，無論是自駕或營業使用，遊艇必須先考得遊艇駕駛執照，根據交通部航港局統計，2012年開放並舉辦考照至今，已有1萬2561人取得遊艇或動力小船駕照，航港局今天宣布，今年將舉辦12場遊艇與動力小船執照測驗，現有的題庫也將於12月31日停用，今年筆試測驗如果沒有通過，明年就必須重新研讀新圖庫內容，民眾要考要快。

航港局每年舉辦多場遊艇與動力小船考照，若是營業用途必須上駕訓班96小時，包含學科、術科各48小時，費用約2萬多元，若是自用則需上課48小時，包含學科24小時、術科24小時；駕船實務必須學習轉彎90度、S型前進、加速前進、倒退和人員搜救等，考試費用則約1200元。

不過，目前在台灣註冊的遊艇數共有510艘、動力小船310艘，可提供的船舶卻有限，包含漁港274個、遊艇港184個位置停泊，部分遊艇及動力小船，只能利用商港多餘空間停泊。

航港局副局長陳賓權表示，國內現在只有東北角龍洞、嘉義布袋港、墾丁後壁湖及屏東大鵬灣有遊艇港，現在台南安平港與高雄愛河也在興建遊艇碼頭，可望提供更多遊艇停泊區，國內現在共享經濟正盛，可望有更多擁有遊艇者可出租遊艇，分攤費用。

航港局表示，去年測驗總報考人數為2965人，及格人數2115人，錄取率71.3%，測驗分為筆試及實作，及格標準各為75分以上，另外，今年起實作部分將使用微型攝影、錄音機，記錄全程實況，確保評分客觀公正，維護考生權益。

筆試部分參測民眾可至航港局下載題庫

航港局表示，今年已於1月16日至17日順利完成澎湖地區遊艇與動力小船駕駛執照測驗，接著將於3月14日辦理金門地區同項測驗，後續將因應民眾需求於全台各地積極辦理測驗，推廣遊艇活動、培養國人親水習性，擴增國內遊艇活動人口。