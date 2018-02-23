防商港空汙 交通部提五大策略

2018-02-23 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣中南部空汙嚴重，高雄港更是空汙大戶，交通部航政司今年配合行政院核定之「空氣汙染防制行動方案」，今年起高雄港建置的11座高壓岸電設備，全部提供商船免收岸電設備費用；此外，也提供4700萬元補助，貨櫃輪及郵輪距離港區20浬範圍內，進出港減速至12節以下者，給予每航次8000元獎勵金，進入高雄港的國際航線船舶，改用低硫燃油，每艘次也提供5000元獎勵金。

高雄港2014年斥資1.79億新台幣設置11座高壓岸電設備，盼船隻靠岸後改成岸電、不必燒油，以避免進港船隻造成的嚴重空汙問題，不過完工3年後，直到去年底仍有10座閒置，立委多次質疑資源損耗，主要原因在於油價相對岸電便宜，無法強制規定航商使用岸電。

航政司長陳進生今天表示，今年研訂「國際商港空氣汙染防制方案」，透過推動船舶減速、推動船舶改用低硫燃油、擴大岸電設施及執行港區施工機具減汙等具體防制措施，提升港區空氣品質。

推動船舶減速方面，2013年起商港鼓勵船舶進出港區20浬範圍內，減速至12節以下，去年配合減速船舶的比率已經提升到40％，減碳達82000公噸，今年起，更要加強實施國內七大國際商港區範圍內船舶，100％配合減速至12節以下，針對貨櫃輪及郵輪在距離港區20浬範圍內，進出港均減速至12節以下者，給予每航次8000元獎勵金，總預算為3200萬元。

船舶改用低硫燃油方面，國際公約規定國際航線船舶應於2020年1月1日起全面採用含硫量0.5%以下低硫燃油，為及早改善港區所在地區空氣品質，交通部提前1年要求航駛國際船舶，在商港全面使用0.5％低硫燃油，並從今年2月1日起，針對進入高雄港國際航線船舶，改用低硫燃油推動獎勵措施，每艘次可獲5000元獎勵金，總預算為4500萬元。

在擴大岸電設施使用方面，港務公司自有港勤船舶目前已全面使用低壓岸電，另外針對商船使用高壓岸電部分，高雄港已建置11座高壓岸電設備，港務公司已提供初期免收岸電設備使用費，以降低航商成本，並積極協調航商具備岸電設施船舶泊靠高壓岸電碼頭時，全數使用高壓岸電。

另外，七大國際商港自營櫃場及主要貨櫃場已全面電動化，未電動化機具使用低硫高級柴油，未來空汙法修正後，將會同地方政府劃設港區為空氣品質維護區；國際商港也自2013年起推動綠色港口，目前台灣港群7大國際商港已全數通過生態港認證，並持續致力於維護港區空氣品質，透過多管齊下手段全面提升港區空氣品質，持續精進綠色港口作為。