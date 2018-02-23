心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



萬芳醫院。 本報系資料照 分享 facebook

66歲周姓婦人在萬芳醫院接受心導管支架手術後出現不適，不料再次安裝同款支架時手術出狀況，最後不幸往生，家屬控訴，萬芳醫院使用的是已經遭歐盟禁止使用的心血管支架，並質疑醫院手術過程有疏失。對此，萬芳醫院表示，針對家屬提出的質疑，院方將等到周姓婦人的兒子從國外返台後再做病情說明。

據了解，周姓婦人長期心臟不適，2016年前往萬芳醫院進行心導管支架手術，當時醫師使用亞培公司生產的「艾倍舒全吸收式生物血管模架系統」，但術後身體狀況不佳，2017年11月在萬芳醫院再次接受心導管支架手術，醫師仍使用同款支架。萬芳醫院表示，術前都有跟患者溝通，患者也簽署同意書，但在手術過中發生血管破裂才會造成遺憾。

家屬事後發現萬芳醫院推薦的心導管支架在國外已被認定有血栓高風險，但家屬並沒有被清楚告知，同時周姓婦人家屬也質疑醫院的手術與搶救過程不專業，認為萬芳醫院有醫療疏失。

台南郭綜合醫院心臟內科主治醫師呂炎原表示，心血管支架可以明顯減少心血管再阻塞的機會，目前發展出來的可吸收支架，通常三年後會被吸收，病人體內不會有異物存在，避免日後血栓問題，且醫師在選擇支架時都會跟病人及病人家屬三方討論，依照病灶、發炎組織、血管大小與長度等情況挑選合適的耗材使用。

對於這起醫療糾紛，美商亞培發表聲明，表示感到難過，對病患家屬致以深切慰問。此外，美商亞培不會針對病患個案進行評論，有關個案病況與治療等細節為僅病患與其主治醫師、醫療機構能知曉之保密內容。

亞培藥廠指出，提供病人安全且具品質的產品是該公司最高準則，在台灣所販售、上市的心血管支架，均通過全球各地臨床試驗，取得美國食品藥物管理局 (FDA) 核准，Absorb GT1 BVS 「艾倍舒全吸收式生物血管模架系統」，當然也是如此，美國一項臨床研究顯示，此支架治療效果與金屬塗藥支架賽恩斯 (XIENCE) 差不多，病患應繼續遵從醫師的建議和指示。

事實上，衛福部食藥署曾於2017年5月22日針對亞培「艾倍舒全吸收式生物血管模架系統」發布安全警訊 ，對象為醫療從業人員、醫療器材專業人員，起因為接獲亞培血管醫療器材部澳洲分公司通知，從即日起，該支架在當地僅限用於臨床登記及特殊管道使用。亞培將收集更多資料以確認改善植入技術是否可減少重大不良心臟事件MACE發生機率。

當時我國採取矯正措施為收集國內相關使用及安全性資料，以再評估確認該產品之植入技術是否影響使用安全。