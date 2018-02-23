低頭族傳說中的石化肩膀 5招鬆筋骨

2018-02-23 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中醫院物理治療師沈傳凱示範擴胸運動，放鬆胸大肌。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市一名粉領族因工作關係成了低頭族，有做肩頸運動，但肩頸硬梆梆，成了「傳說中的石化肩膀」，她在農曆春前清洗被子，曬被子前，稍一用力甩被子就扭到脖子，除夕當天去住家附近推拿後更慘，脖子一轉動就痛到不行，撐到大年初四才就醫。

衛福部台中醫院物理治療師沈傳凱說，很多電腦族、低頭族因坐姿不當，頭明顯前傾、駝背，久了肩頸硬梆梆，常腰酸背痛、手舉不起來，一旦稍微用力過度，易扭傷，他分享輕鬆五招鬆肋骨，建議民眾可在工作1小時後，都是或下班後做，每招重覆3到5次，有助恢復精神。

沈傳凱說明，第一招為擴胸運動放鬆胸大肌，即站在房間牆角落，雙手手肘放在90度夾角牆面，然後弓箭步，身體慢慢前傾，直到感覺緊繃，並配合呼吸停留30秒，也可以配合筋骨錐、網球等按壓鎖骨往外下方凹窩處，增加放鬆效果。

第二招擴胸運動放鬆胸小肌，弓箭步，單手手肘拉高超過肩膀，然後身體慢慢向對側旋轉到感緊繃感，配合呼吸並停留約30秒，然後換邊。

他指出，第三招「我是低頭族」放鬆枕骨下肌群，眼睛看著地板，下巴慢慢接近胸骨，停30秒，再慢慢回正；第四招是著名的聞腋青年放鬆肩胛肌，坐著右手放在頭上，輕輕向右下方施壓，讓頭頸部稍微往右下方低頭，如同聞腋下，左手則輕碰左後肩胛骨，停30秒，再換邊做

第五招「烏龜縮頭」頸部回縮運動，眼睛平視， 後腦勺和下巴同時往後微推再回正，重複10次。也可以配合使用按摩小物按壓肩頸放鬆。