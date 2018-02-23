駕遊艇出遊 近6年上萬人取得駕照

2018-02-23 18:32 中央社 台北23日電



交通部推廣遊艇活動，2012年6月起舉辦遊艇與動力小船駕照測驗，航港局統計，近6年來，已有上萬人取得駕照。

航港局副局長陳賓權今天在記者會說，推廣遊艇活動，從2012年開放並舉辦考照至今，已有1萬2561人取得遊艇或動力小船的駕照，今年還要辦12場考試，實作部分也首次使用微型攝影機，確保評分客觀。

港務局表示，雖然已上萬人有駕照，但台灣遊艇或動力小船數量並不算多，主要是船泊位不足。

航港局統計，目前在台灣註冊的遊艇數為510艘，動力小船310艘，但可提供的船舶位不足，目前漁港有274個、遊艇港184個，部分遊艇及動力小船只能利用商港多餘的空間停泊。

陳賓權說，現在只有東北角龍洞、嘉義布袋港、墾丁後壁湖及屏東大鵬灣有遊艇港，台南安平港及高雄愛河也正開始建遊艇碼頭，可望提供更多遊艇停泊區，未來希望經由共享經營方式，讓擁有遊艇者可出租利用。

航港局每年舉辦多次遊艇與動力小船考照測驗，分筆試及實作，及格標準都是75分以上，筆試測驗部分，可至航港局網站下載題庫參考。

民間現有不少遊艇及動力小船考照駕訓班，以自用為例，上課時數48小時，費用約新台幣2萬多元，除學科項目外，還有駕船實務，包括：轉彎九十度、Ｓ型前進、加速前進、倒退、人員搜救等。

航港局提醒，現有題庫12月31日停用，今年筆試測驗未通過的考生，明年起要研讀新題庫內容，同樣可至航港局網站下載。