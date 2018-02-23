一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著春節假期結束後，台北市大地工程處也推薦9條各具特色的登山步道，除了豐富的自然生態及人文景觀外，也都地處台北市近郊，可減少交通之苦，同時還能消耗多餘卡路里。

本次大地處共推薦大崙頭尾親山步道、坪頂古圳親山步道、劍潭山親山步道、金面山親山步道、南港山縱走親山步道、象山親山步道、指南宮貓空親山步道、指南茶路親山步道等9條步道，步行時間約1.5小時～4小時，每趟消耗的熱量則為890卡～2230卡。若以每碗白飯約280卡計算，步行最耗熱量的指南茶路親山步道一趟，即可消耗近8碗白飯的熱量。

大地處表示，信義區象山親山步道由靈雲宮登山口拾階而上，沿途的攝手平台、六巨石、攝影平台，可遠眺台北盆地及101大樓。士林區的坪頂古圳親山步道，沿途地形起伏，陸續穿越登峰圳、坪頂新圳以及坪頂古圳，古圳蜿蜒步道邊，十分愜意。內湖區金面山親山步道則多為自然古樸的砂岩石階、石壁、枕木或土徑組成，時而走在盤根錯節的樹根形成的天然階梯，時而需要攀繩協助才能穩穩登上岩壁，而站在山頂巨岩享受360度全景環伺，視野一流。除此之外，其他各條親山步道，也都是登高賞景、消耗卡路里的好去處。

大崙頭尾親山步道

長度：3,630公尺。

步行時間：3小時。

消耗熱量：1,230卡（約9片吐司）。

坪頂古圳親山步道

長度：1,330公尺。

步行時間：2小時。

消耗熱量：1,460卡（約10片吐司）。

環境清幽愜意的坪頂古圳親山步道。圖／摘自台北市政府工務局大地工程處官網 分享 facebook

劍潭山親山步道

長度：2,740公尺。

步行時間：2.5小時 。

消耗熱量：1,100卡（約8片吐司）。

金面山親山步道

長度：2,330公尺。

步行時間：3小時 。

消耗熱量：1370卡（約10片吐司）。

金面山親山步道環境自然，視野一流。圖／摘自台北市政府工務局大地工程處官網 分享 facebook

南港山縱走親山步道

長度：5650公尺。

步行時間：4.5小時 。

消耗熱量：1,750卡（約13片吐司）。

虎山親山步道

長度：2,530公尺。

步行時間：2小時 。

消耗熱量：1,120卡（約8片吐司）。

象山親山步道

長度：1,450公尺。

步行時間：1.5小時 。

消耗熱量：890卡（約6片吐司）。

象山步道可遠眺台北101與台北盆地。圖／摘自台北市政府工務局大地工程處官網 分享 facebook

指南宮貓空親山步道

長度：3,710公尺。

步行時間：3.5小時 。

消耗熱量：2,120卡（約15片吐司）。

指南茶路親山步道

長度：4,320公尺。

步行時間：4小時 。

消耗熱量：2,230卡（約16片吐司）。