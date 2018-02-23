上百學生歌聲祝壽音樂會 80歲戴金泉親自指揮

2018-02-23 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣著名合唱指揮家戴金泉教授今年80歲，他的學生為替恩師祝壽，將於3月3日周六下午舉行「承先啟後—老師教我們的歌」合唱音樂會，戴金泉也將親自指揮，讓觀眾聆賞師生半世紀建立的默契與情感。

戴金泉國立藝專畢業，留學奧地利，畢生以合唱指揮為職志。半世紀以來，他指揮、指導過眾多合唱團，包括榮星兒童合唱團、北一女中合唱團、台大合唱團、國立實驗合唱團、台北愛樂合唱團及台大校友合唱團等；帶領多瑙河合唱團巡歐演出時，也深獲好評，並於1993年率實驗合唱團參加法國國際合唱節比賽時，在20國40個團隊中獲選為總指揮。

許多團員從兒時、中學、大學到成年，一路受教於戴金泉，感情有如親人。團員指出，戴金泉指揮風格既清晰又細膩，總先向團員清楚講解作曲家作曲時的背景情境和表達意涵，強調「讓人感動比炫技重要」，影響他們深遠。其中台大合唱團的學生，不少都成今日知名人物，包括國家交響樂團音樂總監呂紹嘉、輔仁大學校長江漢聲、中研院院士姚孟肇等。

此次音樂會由戴金泉帶過最久的台大校友合唱團、音樂人組成的法吉歐利合唱團和佳音合唱團演出，陣容超過百人，曲目包括莫札特的榮耀頌／加冕彌撒、經典經文歌及多首戴金泉作曲的中文歌曲《陽關曲》、《螢》等。

會上戴金泉將親自指揮，現任台大校友合唱團及台大管弦樂團指揮的莊舜旭、林慧伶也將聯合指揮，戴金泉夫人、聲樂家陳麗香，更將獻上獨唱為夫君祝賀。全球各地台大校友也專程回國參加演出。音樂會在台北市中山堂舉行。