花蓮強震 中央大學太遙中心守護台灣

2018-02-23 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



七星潭大橋災前（左）及災後（右）超高解析Pléiades衛星影像監測，由衛星圖上可見橋面有明顯錯動與斷裂。圖／中央大學太空及遙測研究中心提供 分享 facebook

花蓮強震造成花蓮市區多棟建築倒塌，中央大學太空及遙測研究中心隨即啟動緊急接收機制利用雷達差分干涉技術，分析地震前後米崙斷層及嶺頂斷層兩側的地表變形，發現從原先的正負7mm擴大至150mm，足足相差了21倍。在衛星影像監測，發現七星潭大橋橋面斷裂嚴重，及其他橋樑、道路、房屋破壞與倒塌等災情，並發布於「重大災害資訊平台」，供政府單位及學界後續深入分析與研究。

花蓮2月6日晚間11時50分發生6級地震，造成17人死亡、285人受傷、大樓急民宅倒塌或傾斜、以及多處橋樑道路損壞，災情慘重。中央大學太遙中心除了加強衛星影像的接收，也協調法國Airbus公司以最高優先拍攝災區超高解析力衛星影像；也透過科技部駐法國代表處科技組聯繫歐洲太空總署，緊急動員平時不拍攝台灣地區的Sentinel-1B衛星，拍攝災區的雷達衛星影像。

中央大學太空及遙測研究中心主任蔡富安表示，利用雷達差分干涉技術，分析災前及災後的雷達衛星影像可清楚看到因地表變形導致的雷達相位差在米崙斷層和嶺頂斷層附近所形成的干涉環。

蔡富表說，2月4日前震後，米崙斷層兩側的地表變形量只有正負7mm；但是2月6日主震後，地表變形擴大至正負150mm以上。將地表變形分析成果套疊災害區域，可見米崙斷層西側多處房屋倒塌及地表破裂的花蓮市區位於震後地表下沉區，而嶺頂斷層附近則是地表抬升最大區域。