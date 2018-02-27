吃貨請注意！「肥貓吻吻」LINE官方貼圖油亮登場

2018-02-27 07:00 聯合新聞網 有.設計 uDesign



「是貓不是熊，愛吃愛美愛運動，肥得動感油亮亮。」—— 肥貓吻吻。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

「肥貓吻吻Kiss Meow」是台北設計之都捷運進站插畫家林志恆，以愛貓為創作雛形，培育五年之久的全新原創角色。吻吻圖像多以輕快的美式風格結合食物，表現其活潑幽默和愛吃的個性，而本次推出的官方貼圖，更充分展現吻吻的逗趣本色！像是不管我們多在乎身材，一定有需要大吃宣洩的時候，這時抱著一盒披薩邊吃邊吶喊「不要管我」保證能讓你釋放壓力，還有吻吻另類表示「我很忙」的方式，優雅的揮舞雙手和帥酷的姿勢收尾，呈現再忙也要從容冷靜，經典的「油亮登場」更是吻吻的招牌動作，華麗轉身搭配略略晃動的肥肚，絕對是自信少女的代表！

這些看似簡單的線條背後，蘊藏著許多創作者對於視覺設計及色彩運用上的獨到堅持，其細膩且幽默的創作風格，也獲得LINE官方團隊青睞，邀請「肥貓吻吻」於官方貼圖平台上架。插畫家林志恆也表示：「我希望從小孩到入世已久的大人都能喜歡吻吻，透過吻吻面臨生活狀況的反應，為大家帶來歡樂與幽默。」

(圖/ 聯合數位文創提供) 分享 facebook

憑藉多年創作經驗，林志恆也在與聯合數位文創團隊的合作過程，激盪出這隻與眾不同的貓咪角色。「現在插畫競爭越來越激烈，生態圈快速變化中，我希望能堅持自己的風格，結合設計和插畫，在圖像背後融入黑色幽默，和我想傳達的訊息。」林志恆為自己的創作風格下了這樣的註解。隨著加入創作者本身的幽默思維，吻吻外型圓滾滾，經常是一號表情，愛吃愛運動，體態肉感卻也不想瘦下來，並且充滿自信，就算遭遇困難也處變不驚的行事作風，呼應現代女性重視自我，無畏世俗眼光，關注時尚也強調展現個性的風格！同時，吻吻也與現今最夯的色廊展合作推出網美拍照攻略，融合經典緊身裝裝扮與時尚拍照動作，吻吻化身超級網美，提醒民眾朋友，展覽體驗可有更多趣味，拍照姿態能有更多想像。

從今天起，吻吻將在LINE聊天室裡陪伴大家度過每時每刻，不眠不休給你歡樂！

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