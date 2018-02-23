昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天下午在台灣海峽北部，以及花蓮、宜蘭交界附近，開始有閃電現象，這可以說是今年第一波的春雷，很多人以為就是24節氣中的驚蜇才會打雷，習俗上蟄伏的動物或昆蟲開始活動，今年的驚蜇在3月5日，其實台灣常常在2月份就會開始，有時候也會拖到比較晚才開始，早晚在氣候上代表不同意義，比較早代表南方暖空氣勢力較早開始，可能會較為多雨，這有點類似美國土撥鼠報天氣一樣，茶餘飯後聊天的話題。

今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。圖為陽明山花季。 本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

他說，開始有春雷，也代表春天的天氣來了，天氣的變化幅度加大，春天孩子面，翻臉和比翻書還快是這時候的寫照，要早晚要留意更新氣象預報資訊。同時春雷發生，代表容易有雷擊現象，建議要多注意，聽到雷聲請入室內，

今天早上台南以北低溫約在13-14度，水氣上稍微減緩，剩下東北部迎風面有雨勢，明顯較昨天緩和，不過，靠山區仍有些水氣，偶有短暫降雨。他說，今天是在緩和的過程，周六會更明顯，預期周六天氣相當晴朗，也將會回溫到25-27度，非常的舒適，和今天是截然不同類型，建議要好好把握。

彭啟明說，好天氣大約只有1天，周六深夜到周日清晨開始東北風又增強，也稍有些水氣接近，中部以北再度轉為有雨天氣，溫度也會降低，大約是最近這幾天的溫度，低溫到14-15度，下周二會明顯回溫，至於下周也仍有幾波系統的小變化，大致上還不算大。

至於很多人關心是否還會有寒流，彭啟明說，尤其最近高緯度地區，特別是歐美都相繼有低溫及大雪的訊息，目前為止還看不出台灣有遭遇到更大劇烈降溫現象的機會，大致上還會有劇烈降溫的機會降低，但天氣變化不是0與1的絕對答案，是機會越來越少，大致上有逐漸回溫的趨勢，但偶爾會有點春寒料峭的回檔盤旋，還不必過於緊張。

春節假期，天氣很穩定，彭啟明說，但可能是群聚效應，流感的數字攀升又創新高，提醒近期出入公共場所，務必要謹慎小心，減少不必要的握手及飛沫接觸，戴上口罩。

中央氣象局說，今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天白天大陸冷氣團持續減弱，清晨仍偏涼，白天漸轉偏南風，氣溫明顯回升，西半部及東北部普遍都可以來到27至30度，東部及東南部也有24、25度，西半部日夜溫差較大，請多留意；降雨方面，水氣偏少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴；晚起鋒面影響，北部轉為有局部短暫雨的天氣。

氣象局說，周日、下周一鋒面通過及東北季風影響，北部及東北部天氣再度轉涼，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部影響不大，仍為多雲到晴日夜溫差較大的天氣型態。

下周二、下周三白天東北季風減弱，轉偏南風，氣溫再次明顯回升，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部有零星短暫雨。下周三晚起至下周四又一波東北季風影響，北部及東北部再轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地方仍為多雲到晴。