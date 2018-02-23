未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，未來1周天氣變化快速，除了目前正將減弱回暖的這波，另外還有2波鋒面，通過時都會帶來一些降雨，氣溫也會有明顯下降，雖其帶來的最低溫，可能皆未達大陸冷氣團的標準；但鋒面通過後，天氣皆很快好轉，氣溫明顯回升，「乍寒還暖」氣溫變化大，尤其對北台灣的影響特別大，應注意。

他表示，今天上午各地雲層仍多，但將逐漸減少變薄；冷空氣亦將緩慢減弱，氣溫漸升。明天白天，各地天氣多雲時晴，氣溫明顯回升；西半部高溫將回到25至28度，日夜溫差達10度以上。明晚至周日，鋒面過境、中部以北轉有雨，冷空氣南下，北台灣天氣濕冷，其他地區也稍轉涼。

他說，下周一、下周二，天氣好轉，氣溫逐日回升，下周二白天，西半部皆為溫暖微熱的天氣。下周三另一鋒面快速通過，帶來降雨、氣溫降。下周四、下周五鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升。

中央氣象局說，今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天白天大陸冷氣團持續減弱，清晨仍偏涼，白天漸轉偏南風，氣溫明顯回升，西半部及東北部普遍都可以來到27至30度，東部及東南部也有24、25度，西半部日夜溫差較大，請多留意；降雨方面，水氣偏少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴；晚起鋒面影響，北部轉為有局部短暫雨的天氣。

氣象局說，周日、下周一鋒面通過及東北季風影響，北部及東北部天氣再度轉涼，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部影響不大，仍為多雲到晴日夜溫差較大的天氣型態。

下周二、下周三白天東北季風減弱，轉偏南風，氣溫再次明顯回升，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部有零星短暫雨。下周三晚起至下周四又一波東北季風影響，北部及東北部再轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地方仍為多雲到晴。