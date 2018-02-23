濾出好水質！家用、商用淨水系統新品內外兼顧

2018-02-23 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近年因為食安風暴、氣候劇烈變化、颱風濁水，以及PM2.5細懸浮微粒增加，民眾對空氣與水質等汙染話題的關注持續發燒，專家建議除了要運用淨水產品確保飲水潔淨，更應該養成多喝水的習慣，加速有毒物質的代謝並促進體內循環，但不管是哪種方式，選擇乾淨安全的飲用水都是必須。

針對家庭用水往往因為最後一哩路的水管老舊、內建設備無法濾淨水源而產生的飲用安全疑慮，BRITA在台灣推出專為台灣水質所設計的mypure pro超微濾櫥下型淨水系統系列，共推出4款不同尺寸與適用不同地區水質的機型，其中最高階的X9旗艦款，主打最小過濾孔徑，運用0.01微米中空絲膜過濾科技，不但能有效濾除99.99%病毒、99.9999%細菌及有害物質，更運用智慧篩選科技，濾除髒污的同時可保留水中有益人體的礦物質鈣及鎂。即日起至2月28日止，只要預購超微濾櫥下濾水系統X9機型，即加贈隨身濾水瓶及濾芯片並可享2次專業技師到府更換濾芯及水質檢測服務，還可享8折加購濾芯組的優惠。

除了相對已相當成熟的家用淨水器市場，依照台灣搖飲店與咖啡店隨處可見的現況，其中咖啡店家的密度甚至已超過巴黎，商用餐飲淨水系統也應該更受到重視，水質成分更是影響咖啡風味的決定性關鍵之一。3M的商用餐飲淨水系統以專利I.M.P.A.C.T（Integrated Membrane Pre Activated Carbon Technology）技術的高壓縮塊狀活性碳為核心濾材，結合能有效去除水中99.99%細菌的製藥級0.2微米超微細除菌膜，不僅具備優異且穩定的過濾效率，複合式過濾結構更能大幅提升溶汙力，輕鬆濾除水中餘氯、異味、雜質、細菌，並延長濾芯使用壽命、降低濾水成本。一支專業濾芯，可過濾出17.7萬杯咖啡，平均每杯飲品的過濾成本不到新台幣0.1元！