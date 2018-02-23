萬一碰撞… 孩童用金屬、玻璃吸管 小心穿刺傷

2018-02-23 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



商人腦筋動得快，因應政策開始販賣不銹鋼吸管，但卻暗藏危機。 記者彭宣雅／攝影 分享 facebook

環保署春節前推出擴大限塑政策，宣布二○三○年全面禁用塑膠吸管，商人腦筋動得快，市面上已出現各種重複使用的不鏽鋼吸管、玻璃吸管，但醫師提醒若使用不當，可能增加小朋友受傷風險。

星巴克二○一六年在美、加、中國大陸共回收約二五○萬支不鏽鋼吸管，主要基於安全考量。因為使用時若跌倒或碰撞，可能造成孩童穿刺傷，美、加都有孩童受傷案例。

外傷醫學會理事長、和平婦幼院區急診醫學科主任簡立建表示，幼童易碰撞與跌倒，玻璃或不鏽鋼吸管確實有安全顧慮。建議孩童使用這類吸管時，家長應全程陪同，否則吸食時一旦跌倒後果不堪設想。

北醫急診重症醫學部醫師高偉峰也表示，這種硬的尖刺物確實有安全顧慮，尤其小朋友較難控制，使用時若跑跳或不小心跌倒，就有被穿刺的風險。

環保署廢管處長賴盈瑩表示，每種物品都有安全考量，未來會在民眾使用加強宣導。塑膠吸管現在還沒有可分解的材質，希望未來能發展出其他替代材質。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，不鏽鋼吸管及玻璃吸管製程排碳量比塑膠吸管更大，隨身攜帶和清洗不易，又有安全疑慮。絕大多數飲料以口就杯喝就可；若加珍珠、椰果、紅豆等配料，可使用湯匙。