北北桃高公共自行車險 第二季上路

2018-02-23 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



產險公會表示，高雄、雙北及桃園市的公共自行車，今年第二季起，將有保險保障。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

公共自行車保險今年確定上路。高雄市「CityBike」和北北桃（雙北及桃園）「UBike」第二季起將分別投保公共自行車傷害險及責任險，保費由各縣市政府編列預算支付，使用者不用付費。

過去許多縣市政府擔心保費預算會遭阻擋，投保意願不高，今年逢選舉年，保費問題似乎已迎刃而解。產險公會表示，高雄市政府動作最快，估計最快三、四月間就能完成投保。

高雄市CBike租借人騎乘前，須先加入會員，並留存身分證字號等個資，因此投保公共自行車「傷害險」，保險保障對象是騎士本人。

若騎CBike不幸摔傷身亡，可獲保險理賠一百萬元，若受傷住院，一天將理賠一千元，但騎士若摔傷骨折，不須住院也會賠。

由於可能會有未滿十五歲「孩童」騎乘公共自行車，但「保險法」規定，十五歲以下孩童不能有死亡險保障。產險公會表示，十五歲以下孩童僅理賠住院醫療及殘廢風險，死亡依法「不予理賠」。

至於雙北市和桃園的公共自行車，騎士登錄時未採「實名制」，保險公司無法掌握騎乘者是誰，只能投保「責任險」，理賠對象是騎士「撞到的第三人」，傷者可持醫療單據申請理賠，若不慎撞死，最高理賠二○○萬元。

產險公會表示，公共自行車「責任險」是以車輛數計算保費，北北桃UBike加總約二萬八千多台，三市保費總支出約一一四八萬元，由各地政府編列預算支付，估計在六月間完成投保。