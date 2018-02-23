汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

監理單位雖主動寄發退費憑單，仍有不少車主沒兌領。 圖／高雄市監理所提供 分享 facebook

繳交汽燃費小心溢繳變冤大頭。監理單位統計，去年全台重複繳納汽機車燃料費金額高達一億一千萬元，單是六都就有十七萬名車主；監理單位雖主動寄發退費憑單，至今仍有逾三成車主沒領回溢繳款，荷包無辜失血仍不知。

台北市去年多達十一萬多件汽燃費重複繳納，為六都之最，新北有一萬五千件，台南九千多件，同屬台中區監理所的中彰投三縣市，也高達一萬五千多件，桃園九千多件，高雄六千件。

台北市至今還有六成車主未領回溢繳款，也是六都之冠；桃園、高雄約有三成車主未領回。

為何會有民眾溢繳卻不自知？高市監理所科長劉坤讓說，很多民眾會到超商繳費，但超商約有三、四天作業期無法即時沖銷。最常見的情況是，民眾人在外地擔心收不到繳費單，就先到超商補單繳費，但不知親友早已幫忙持單繳費，變成重複繳款。

高市監理所表示，發現重複繳費後，監理機關會主動掛號寄退費憑單給車主，去年全國共開出七萬五千張退費憑單，金額達一億一千萬元。但六都平均下來，仍約有三成二民眾沒有把多繳的錢領回去。

劉坤讓說，有些車主明明已簽收退費憑單的掛號，但始終不兌領，可能是嫌金額小，還要跑一趟兌領覺得麻煩，乾脆「送給政府」。若金額不大，監理單位只會寄出一次退費憑單，以免催領付出更大成本。

他表示，退費憑單是三個月內兌領支票，萬一車主遲遲不來兌領，監理單位也可用抵繳方式，幫車主抵繳下一次的燃料費。但目前限定只能抵繳同一輛車，若車主將該車過戶另買他車，就無法再抵繳，變成「呆帳」。

交通部公路總局已責成高市監理所研擬放寬辦法，預計下月討論，若通過即可全國適用。劉坤讓說，初步研擬只要查到車主名下有需要繳交燃料費的車輛，不論汽、機車都可抵繳。以機車溢繳為例，若車主之後把機車賣掉改買汽車，機車溢繳的金額也可折抵汽車燃料費；反之，汽車溢繳的錢也能拿來折抵機車。

但若車主把名下車子全過戶，變成名下完全沒車，監理單位就無從抵繳，這些溢繳的錢只好無限期保留，等待民眾「發現」時來兌領。

高市監理所提醒，車主平常可利用帳戶約定扣款等轉帳方式繳納汽燃費，由帳戶直接扣款，就能避免重複繳費風險；若車子過戶，帳戶也會自動停止扣款，不用擔心溢繳。